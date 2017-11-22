Труба ещё выше: «СИБЭКО» потратит 6 миллиардов на модернизацию

За последние 15 лет компания вложила в модернизацию 7 млрд рублей
За последние 15 лет компания вложила в модернизацию 7 млрд рублей

Энергетическая компания «СИБЭКО» в ближайшие 6 лет планирует направить порядка 6 млрд рублей на модернизацию производственных мощностей.


«За последние 15 лет мы направили порядка 7 миллиардов рублей в модернизацию производственных мощностей, это прежде всего системы очистки дымовых газов, системы очистки сбросов, системы химводоподготовки, системы приёма наших отходов — золоотвалы», — передаёт ТАСС слова гендиректора компании «СИБЭКО» Руслана Власова.


В ближайшие шесть лет компания планирует направить на модернизацию ещё около 6 млрд, добавил Власов. Среди запланированных работ — модернизация ТЭЦ-4 на улице Богдана Хмельницкого. Там хотят нарастить дымовую трубу, чтобы снизить влияние выбросов.


Кроме того, «СИБЭКО» начала многолетние проекты по благоустройству двух зелёных зон в Новосибирской области — сквера «Дворцовый» в Куйбышеве и дендрологического парка в Новосибирске.

Прочтений: 2009
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