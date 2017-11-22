Накануне «чёрной пятницы» МЧС выпустило памятку об эвакуации из ТЦ

Эвакуация из ТРЦ «Аура» 28 сентября

В среду, 22 ноября, Главное управление МЧС России по Новосибирской области разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торгового центра.







«Основная задача МЧС — предупреждение и ликвидация последствий разных чрезвычайных ситуаций. Торговый центр — объект массового пребывания людей и является объектом с повышенным риском. На территории России был ряд пожаров в ТЦ, сообщения о ложных минированиях, при которых необходимо эвакуировать большое количество людей в короткие сроки. С сотрудниками ТЦ учения проводятся регулярно, а эта памятка предназначена для посетителей», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков.





При эвакуации из торгового центра в МЧС России советуют соблюдать спокойствие и порядок и покидать здание по планам эвакуации — они выполнены из люминесцентных материалов, и если отключат свет, то планы будут светиться.







Советы от МЧС при эвакуации из ТЦ





Во время эвакуации посетителям не следует подниматься на более высокие этажи — нужно выйти из здания на открытую территорию, не нужно искать друзей и знакомых — встретитесь с ними на улице, и нельзя пользоваться лифтом, напоминают спасатели.







«Каждая чрезвычайная ситуация уникальна, подготовиться ко всему невозможно. Что касается общепринятых правил — в памятке они отражены», — добавил Винаков.







Акция «чёрная пятница» пройдёт в Новосибирске 24 ноября — магазины, многие из которых расположены в ТЦ, объявляют скидки и ожидают наплыва посетителей.





Массовые сообщения о минированиях торговых и бизнес-центров, школ, вокзалов и других зданий начались в сентябре. 11 сентября волна звонков о бомбах в общественных местах прокатилась по нескольким городам России — Челябинску, Ставрополю, Омску, Уфе, в ночь на 12 сентября эстафету подхватили Екатеринбург и Новосибирск: тогда поступило 6 сообщений о бомбах на вокзале, в клубах, караоке-барах и гостиницах.





Следующая волна эвакуаций прошла в Новосибирске 28 сентября: неизвестные сообщали о минированиях крупных торговых центров, бизнес-центров, приблизительно 30 школ, Технопарка, аэропорта Толмачёво, автовокзала, Заксобрания, НГТУ. Продолжились звонки и в октябре: в начале месяца эвакуировали школу, а в конце — автовокзал и аэропорт.