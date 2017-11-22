Накануне «чёрной пятницы» МЧС выпустило памятку об эвакуации из ТЦ

Эвакуация из ТРЦ «Аура» 28 сентября
Эвакуация из ТРЦ «Аура» 28 сентября

В среду, 22 ноября, Главное управление МЧС России по Новосибирской области разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торгового центра.


«Основная задача МЧС — предупреждение и ликвидация последствий разных чрезвычайных ситуаций. Торговый центр — объект массового пребывания людей и является объектом с повышенным риском. На территории России был ряд пожаров в ТЦ, сообщения о ложных минированиях, при которых необходимо эвакуировать большое количество людей в короткие сроки. С сотрудниками ТЦ учения проводятся регулярно, а эта памятка предназначена для посетителей», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного управления МЧС Павел Винаков. 


При эвакуации из торгового центра в МЧС России советуют соблюдать спокойствие и порядок и покидать здание по планам эвакуации — они выполнены из люминесцентных материалов, и если отключат свет, то планы будут светиться.


Советы от МЧС при эвакуации из ТЦ
Советы от МЧС при эвакуации из ТЦ


Во время эвакуации посетителям не следует подниматься на более высокие этажи — нужно выйти из здания на открытую территорию, не нужно искать друзей и знакомых — встретитесь с ними на улице, и нельзя пользоваться лифтом, напоминают спасатели.


«Каждая чрезвычайная ситуация уникальна, подготовиться ко всему невозможно. Что касается общепринятых правил — в памятке они отражены», — добавил Винаков.


Акция «чёрная пятница» пройдёт в Новосибирске 24 ноября — магазины, многие из которых расположены в ТЦ, объявляют скидки и ожидают наплыва посетителей.


Массовые сообщения о минированиях торговых и бизнес-центров, школ, вокзалов и других зданий начались в сентябре. 11 сентября волна звонков о бомбах в общественных местах прокатилась по нескольким городам России — Челябинску, Ставрополю, Омску, Уфе, в ночь на 12 сентября эстафету подхватили Екатеринбург и Новосибирск: тогда поступило 6 сообщений о бомбах на вокзале, в клубах, караоке-барах и гостиницах.


Следующая волна эвакуаций прошла в Новосибирске 28 сентября: неизвестные сообщали о минированиях крупных торговых центров, бизнес-центров, приблизительно 30 школ, Технопарка, аэропорта Толмачёво, автовокзала, Заксобрания, НГТУ. Продолжились звонки и в октябре: в начале месяца эвакуировали школу, а в конце — автовокзал и аэропорт.

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