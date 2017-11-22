Кто эти люди: НГС узнал, зачем в Новосибирске развешали странные плакаты

Обновлённые плакаты уже можно увидеть в районе площади Кондратюка
Обновлённые плакаты уже можно увидеть в районе площади Кондратюка

В Новосибирске появились новые рекламные щиты с социальной рекламой «Кто он?» — НГС.НОВОСТИ узнали детали этого проекта, который запустило некоммерческое партнёрство «Человек». В этом проекте задействованы крупные областные чиновники — первый зампред правительства Владимир Знатков и начальник областного управления автодорог Валерий Зарубин.


Новые плакаты уже можно увидеть в районе площади Кондратюка в Железнодорожном районе. Заменить остальные билборды планируется к утру 23 ноября. 


«Мы решили привлечь внимание к тем, кому тяжелее всего — это пожилые люди, малообеспеченные новосибирцы, многодетные семьи. Мы заручились поддержкой партнёров, помощью друзей и начали двигаться в этом направлении. Хотели бы объединить общественные организации, чтобы громче о себе заявить и заставить власть активнее участвовать в этом [решении проблем горожан]. Надеемся, что привлечём и волонтёров. Возможно, заинтересуется и бизнес», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор инициативы, основатель НП «Человек» и гендиректор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов.


Вторая серия плакатов раскрывает задумку авторов инициативы
Вторая серия плакатов раскрывает задумку авторов инициативы


Первые билборды с фотоплакатами с интригующим вопросом «Кто он?» и «Кто она?» корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили на улицах Новосибирска 13 ноября. В центре города баннеры появились на рекламных конструкциях, в частности на Вокзальной магистрали и на перекрёстке Красного проспекта и улицы Ядринцевской.


Ни в мэрии Новосибирска, ни в министерстве социального развития области тогда не смогли ответить, кому может принадлежать такая инициатива.


Авторы проекта хотят привлечь внимание властей, бизнеса и волонтёров
Авторы проекта хотят привлечь внимание властей, бизнеса и волонтёров


«Ещё в 2012 году мы с [Валерием Зарубиным], тогда главой Центрального района (сейчас руководитель территориального управления автодорог НСО. — О.В.), начали заниматься этим направлением, но тогда рутина нас поглотила. За последние пять лет пожилым людям только тяжелее стало жить — цены растут, пенсии за ними не успевают», — говорит Александр Зырянов.


Первые плакаты появились на улицах города десять дней назад
Первые плакаты появились на улицах города десять дней назад


Всего, по словам Зырянова, в городе для привлечения внимания к проблемам «простых людей» задействовано около 50 рекламных площадей во всех районах. На билбордах изображены обычные горожане, которые живут в Новосибирске. 


На изготовление и размещение рекламы были потрачены личные средства участников НП, в частности, выпуск билбордов профинансировал руководитель группы компаний «Лидер» Дмитрий Башмаков, рассказали в «Человеке». 


На первых баннерах размещены фотографии обычных жителей города
На первых баннерах размещены фотографии обычных жителей города


«Цифра получилась немаленькая, но это получилось гораздо дешевле, чем если бы мы размещали коммерческую рекламу», — отметил Зырянов. 


Некоммерческое партнёрство «Человек» появилось в Новосибирске в 2012 году. Председателем попечительского совета фонда является первый зампред правительства региона Владимир Знатков. НП «Человек» активно развивает два проекта — «Городская Дружина» и «Гимнастика для пожилых людей». 


На очереди проекты по установке силовых тренажёров в парках и дворах, установка велопарковок во всех районах города, пропаганда здорового образа жизни и других традиционных ценностей, говорится на сайте фонда. В число партнёров «Человека» входят областное ГУ МВД, фонд развития детского и юношеского спорта «Заря» и правительство региона. 


Пожилые новосибирцы нередко оказываются в сложных жизненных ситуациях и нуждаются в помощи. Этой осенью внимание СМИ привлекла история пары, живущей на Затулинке. Двух пенсионеров собирались выселить из комнаты общежития, где они прожили не один десяток лет.

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