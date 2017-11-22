«Форд» въехал в маршрутку с пассажирами на Большевистской
Днём 22 ноября в Новосибирске на Большевистской автомобиль «Форд» въехал в маршрутку с пассажирами, которая стояла на остановке.
ДТП произошло в 15:30 на остановке «Храм Михаила Архангела».
«Водитель "Форда" въехал в стоячий "Ситроен" на остановке. Водителю "Форда" вызвали "скорую помощь"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Маршрутка, которая стояла на остановке, работает на маршруте
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»