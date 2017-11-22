«Форд» въехал в маршрутку с пассажирами на Большевистской


Маршрутка во время аварии стояла на остановке
Маршрутка во время аварии стояла на остановке


Днём 22 ноября в Новосибирске на Большевистской автомобиль «Форд» въехал в маршрутку с пассажирами, которая стояла на остановке.


ДТП произошло в 15:30 на остановке «Храм Михаила Архангела».


«Водитель "Форда" въехал в стоячий "Ситроен" на остановке. Водителю "Форда" вызвали "скорую помощь"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Маршрутка, которая стояла на остановке, работает на маршруте № 68 (Твардовского – Метро «Речной вокзал»). Пассажиры, которые были в ней, не пострадали.


Пассажиры маршрутки № 68 не пострадали
Пассажиры маршрутки № 68 не пострадали


Водителю «Форда» вызвали «скорую помощь»
Водителю «Форда» вызвали «скорую помощь»


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