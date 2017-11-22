«Форд» въехал в маршрутку с пассажирами на Большевистской





Маршрутка во время аварии стояла на остановке





Днём 22 ноября в Новосибирске на Большевистской автомобиль «Форд» въехал в маршрутку с пассажирами, которая стояла на остановке.





ДТП произошло в 15:30 на остановке «Храм Михаила Архангела».





«Водитель "Форда" въехал в стоячий "Ситроен" на остановке. Водителю "Форда" вызвали "скорую помощь"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





Маршрутка, которая стояла на остановке, работает на маршруте № 68 (Твардовского – Метро «Речной вокзал»). Пассажиры, которые были в ней, не пострадали.





Пассажиры маршрутки № 68 не пострадали





Водителю «Форда» вызвали «скорую помощь»



