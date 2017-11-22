В шелках и с веерами: новосибирцы устроили аншлаг на древнекитайской опере с субтитрами

Артисты исполнили оперу на древнекитайсокм языке

Сегодня, 22 ноября, в ГКЗ имени Арнольда Каца впервые выступили артисты Сучжоуского театра оперы куньцюй. Они показали спектакль «Пионовая беседка» по произведению драматурга и поэта XVI века Тан Сяньцзу, известного как «китайский Шекспир».







«Это древнекитайский язык, это костюмы того времени — очень сложные и очень дорогие: они украшены вышивкой, и сама ткань дорогая — китайский шёлк, — рассказал НГС.НОВОСТИ об особенностях оперы один из организаторов мероприятия, директор учебного центра НГТУ «Институт Конфуция» Игорь Хрипунов. — Это сложный грим, это условности, это язык жестов. Всё имеет своё значение: движение рук, глаз. Поэтому неподготовленному человеку, конечно, трудно с первого раза всё понять».





При этом он отметил, что во время спектакля зрители могли читать перевод текста на бегущей строке.















Традиционные костюмы из оперы куньцюй показали зрителям на выставке в холле филармонии





По словам Игоря Хрипунова, опера куньцюй появилась в XVI веке близ города Сучжоу, став родоначальницей этого вида искусства в Китае, хотя в мире сегодня больше известна пекинская опера. В целом же китайская традиция отличается от европейской тем, что на сцене создают симбиоз пения, танцев, акробатики и даже боевых искусств. Кроме того, для каждого амплуа артиста существует свой цвет. «Например, положительному и храброму персонажу присущ один цвет лица, а отрицательному — другой, — поясняет Игорь Хрипунов. — Ещё одна особенность сучжоуской оперы: артисты поют фальцетом, причём у героя младшего возраста голос должен быть повыше, старшего — пониже».







Перед спектаклем новосибирцы посмотрели образцы грима оперы куньцюй и попробовали нанести его на маски





В спектакле «Пионовая беседка» заняты десять актёров и восемь музыкантов, играющих на древних инструментах. Это история о силе любви, благодаря которой герой воскрешает умершую девушку. Интересно, что в полной версии спектакль длится более девяти часов, и в Китае его обычно играют три вечера подряд. Для российского зрителя театр из города Сучжоу отобрал лишь самые яркие сцены.







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Перед спектаклем для зрителей сыграли новосибирские студенты, которые учатся игре на традиционных китайских инструментах





Билеты на оперу стоили 200–800 рублей. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, зал был заполнен практически полностью. Это второе выступление китайских артистов в Новосибирске: вчера в том же зале прошёл концерт двух исполнителей под названием «I» Fantasie — «Встреча Дебюсси и Ду Линян». До этого музыканты и солисты Сучжоуского театра выступили в Вене и Санкт-Петербурге. Наш город стал последним пунктом гастролей — завтра труппа улетает в Китай.





«Пионовая беседка» — это история о силе любви





В полной версии спектакль длится более 9 часов









«Уровень исполнителей достойный, они известны в мире, — отметил Игорь Хрипунов. — Вообще, опера куньцюй входит в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».











Выставка в холле ГКЗ перед спектаклем









Любителям музыкальных постановок можно сходить и в новосибирский оперный театр, тем более что на прошлой неделе в труппу приняли нового премьера — 25-летнего Эрнеста Латыпова, который несколько сезонов выступал на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.