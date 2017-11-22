Подросток пропал после прогулки с друзьями на площади Маркса

Кирилл Афанасьев пропал вечером 21 ноября
Кирилл Афанасьев пропал вечером 21 ноября

В Новосибирске разыскивается 13-летний подросток Кирилл Афанасьев — накануне вечером он ушёл из дома на улице Немировича–Данченко.


«Ушёл из дома в 8 вечера, и до сих пор его место нахождения неизвестно. Меня не было дома, он был дома с бабушкой — сказал ей, что пошёл в магазин "Ярче" ненадолго. Потом мы выяснили, что он предположительно находится с двумя друзьями, место нахождения этих ребят тоже неизвестно», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама мальчика Галина Семёнова.


Около 21:00 друг Кирилла видел его с друзьями в «Сан Сити» — он был в компании из более чем трёх человек. После с этими же знакомыми он приходил к дому знакомой на улице Серафимовича.


По словам Галины Семёновой, прежде её сын из дома не уходил. Женщина обратилась с заявлением в полицию.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что рост пропавшего 165 см, он худощавого телосложения, у него карие глаза, прямые темно-русые волосы.


На мальчике была черная шапка с красно-белой вышивкой, голубые джинсы, порванные на колене. Он был одет в чёрный пуховик Nike и чёрные кроссовки.


Тех, кто знает что-нибудь о пропаже мальчика, просят звонить в полицию по номерам 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18.


В середине октября НГС.НОВОСТИ публиковали инструкции, как действовать при пропаже близкого человека.

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