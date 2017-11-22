Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Умер Дмитрий Хворостовский
Умер Дмитрий Хворостовский

Певец Дмитрий Маликов сообщил в твиттере о смерти оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского.


«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — приводит слова Маликова РИА «Новости».


Информацию о кончине Хворостовкого подтвердил его агент, сообщил ТАСС. 


Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году. В 1995 году оперный певец, получивший всемирную известность, был удостоен звания «Народный артист России», также награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017). В июне 2015 года певцу диагностировали опухоль мозга.

Прочтений: 27
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено