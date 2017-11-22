Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Умер Дмитрий Хворостовский

Певец Дмитрий Маликов сообщил в твиттере о смерти оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского.





«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — приводит слова Маликова РИА «Новости».





Информацию о кончине Хворостовкого подтвердил его агент, сообщил ТАСС.





Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году. В 1995 году оперный певец, получивший всемирную известность, был удостоен звания «Народный артист России», также награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017). В июне 2015 года певцу диагностировали опухоль мозга.