Будет очень скользко: в Новосибирске начался опасный ледяной дождь

Ледяной дождь может привести к сильнейшему гололёду
Ледяной дождь может привести к сильнейшему гололёду

Днём 22 ноября на фоне тёплой погоды в Новосибирске пошёл ледяной дождь, который может обернуться сильным гололёдом на улицах.


Такое явление оказалось возможным, потому что Новосибирск оказался в тёплом секторе циклонических возмущений, которые перемещаются по северу западной Сибири.


«Выносятся атмосферные массы такого атлантического происхождения, температурный фон, близкий к нулю. Поэтому осадки могут выпадать в таком виде», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, ледяной дождь может идти ближайшие три дня, так как пока температура высокая — выше нормы на 4–7 градусов. 


«При таком явлении кристаллики воды выпадают и подтаивают в нижних слоях атмосферы. Получается что-то типа полужидкого, полукристаллического образования. Такие осадки могут приводить к формированию гололёдных явлений и отложению мокрого снега на проводах. Ситуация не очень комфортная для транспорта, коммунального хозяйства», — предупредил Ягудин.


Похожие метеоусловия наблюдаются и в районе аэропорта, но он работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе Толмачёво.


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