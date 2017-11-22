Жильцы дома на улице Блюхера остались без воды из-за вредной соседки

Дом на улице Блюхера, 61 остался без горячей воды, но их проблему коммунальщики решить не могут

Жильцы дома недалеко от станции метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска третий день сидят без воды из-за вредной соседки.







Об отключении воды НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Галина, живущая в доме на Блюхера, 61.







«Жительница Новосибирска, складирующая мусор в своей квартире, оставила соседей без горячей воды. У неё прорвало трубу, но в квартиру она никого не пускает. Весь подъезд остался без горячей воды», — написала Галина в редакцию.





Перебои с водой в доме корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в управляющей компании «РЭС № 1 », которая обслуживает этот дом.







В коммунальной организации подтвердили, что 20 ноября трубу с горячей водой прорвало в квартире на втором этаже, где живёт одинокая женщина. Она отказывается пускать к себе сотрудников УК.







Окна квартиры, куда не могут попасть сантехники





«Ходим каждый день к ней. Сегодня с утра были и начальник у неё, и мастер. В квартире все затарено мусором до потолка, попасть в нее невозможно. Сейчас решаем, как будем попадать. Возможно, придётся вызывать полицию», — посетовала сотрудница эксплуатационного участка.







Квартира находится в пятиэтажке на втором этаже. Помещение на первом этаже под ней арендует ломбард «Ломбарджини». Сотрудница заведения поделилась с НГС.НОВОСТИ, что 20 ноября помещение ломбарда подтопило. «Техника не пострадала, все залоги целые. Основной ущерб — это потолки», — отметили в ломбарде.





С подобными соседями приходится мириться не только жильцам хрущевки на Блюхера, но и жителям пятиэтажки на улице Немировича-Данченко. Одна из хозяек жилья в этом доме собирает мусор несколько лет и также доставляет своим соседям немало неудобств.