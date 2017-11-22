Жильцы дома на улице Блюхера остались без воды из-за вредной соседки

Дом на улице Блюхера, 61 остался без горячей воды, но их проблему коммунальщики решить не могут
Дом на улице Блюхера, 61 остался без горячей воды, но их проблему коммунальщики решить не могут

Жильцы дома недалеко от станции метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска третий день сидят без воды из-за вредной соседки.


Об отключении воды НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Галина, живущая в доме на Блюхера, 61.


«Жительница Новосибирска, складирующая мусор в своей квартире, оставила соседей без горячей воды. У неё прорвало трубу, но в квартиру она никого не пускает. Весь подъезд остался без горячей воды», — написала Галина в редакцию. 


Перебои с водой в доме корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в управляющей компании «РЭС № 1», которая обслуживает этот дом.


В коммунальной организации подтвердили, что 20 ноября трубу с горячей водой прорвало в квартире на втором этаже, где живёт одинокая женщина. Она отказывается пускать к себе сотрудников УК.


Окна квартиры, куда не могут попасть сантехники
Окна квартиры, куда не могут попасть сантехники


«Ходим каждый день к ней. Сегодня с утра были и начальник у неё, и мастер. В квартире все затарено мусором до потолка, попасть в нее невозможно. Сейчас решаем, как будем попадать. Возможно, придётся вызывать полицию», — посетовала сотрудница эксплуатационного участка. 


Квартира находится в пятиэтажке на втором этаже. Помещение на первом этаже под ней арендует ломбард «Ломбарджини». Сотрудница заведения поделилась с НГС.НОВОСТИ, что 20 ноября помещение ломбарда подтопило. «Техника не пострадала, все залоги целые. Основной ущерб — это потолки», — отметили в ломбарде. 


С подобными соседями приходится мириться не только жильцам хрущевки на Блюхера, но и жителям пятиэтажки на улице Немировича-Данченко. Одна из хозяек жилья в этом доме собирает мусор несколько лет и также доставляет своим соседям немало неудобств. 

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