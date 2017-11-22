Трасса вместо оврагов: жители Плющихинского объединились для строительства горнолыжного комплекса

Лесополоса за домами на улице Татьяны Снежиной
Лесополоса за домами на улице Татьяны Снежиной

Активные жители Плюхищинского жилмассива в Новосибирске решили сделать в лесополосе за домами горнолыжный комплекс.


Бесплатные трассы для горных лыж, сноуборда и катания на ватрушках жители своими силами хотят сделать за домом № 46/1 на Татьяны Снежиной.


«Этой зимой с ребятами-активистами планируем сделать несколько трасс, убрать заросли травы, спланировать территорию, чтобы можно было безопасно кататься на сноуборде, горных лыжах, плюшках. А рядом, в лесу, наметили дорожки для лыжных прогулок и в выходной планируем протоптать лыжню для желающих отдыхать на свежем воздухе рядом с домом», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из членов инициативной группы жителей Николай Петров. 


Для опытных горнолыжников и сноубордистов жители планируют сделать несколько трамплинов, а также сделать барьеры от деревьев для безопасности катающихся.


Сейчас активисты ищут жителей, которые готовы им помочь. Инициативная группа обращалась в мэрию и местным депутатам, но договориться о совместной работе не смогли — в итоге решили делать горнолыжный комплекс сами. С 25 ноября активисты начнут убирать территорию.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как жители Академгородка добились строительства нового катка возле гимназии № 3 на месте «бестолкового пятака». А летом после активных просьб жителей на Троллейном жилмассиве заасфальтировали длинную пешеходную дорожку, на которой регулярно падали люди.

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