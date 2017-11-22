Футбольный болельщик из Красноярска погиб в драке с новосибирцами

В драке погиб Эдуард Самышкин: ему пробили висок и сломали шейные позвонки
В драке погиб Эдуард Самышкин: ему пробили висок и сломали шейные позвонки

В Новосибирске в драке с футбольными фанатами погиб болельщик красноярского ФК «Енисей» — сегодня, 22 ноября, в Красноярске проходят его похороны.


Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Красноярске рассказала супруга погибшего Эдуарда Самышкина.


Сама история конфликта началась в конце сентября: тогда на выездном матче «Енисея» в Томске группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами — отобрали флаги и баннеры. Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из фанатов ФК «Енисей», который был участником стычки, — красноярцев сильно избили, в драке участвовало около полусотни человек.


После, 4 ноября, новосибирские фанаты приехали в Красноярск и пытались подраться с местными болельщиками, но тогда волнения фанатов предотвратил ОМОН. Развязка произошла в Новосибирске 18 ноября, когда красноярцы встретились с новосибирцами, чтобы обсудить возврат баннеров.


«Мы поехали в Новосибирск, потому хотелось баннеры вернуть. За полчаса сообщили о приезде. Новосибирцы несколько раз переносили место встречи, в итоге выбрали какое-то спортивное сооружение. Мы чуем что-то неладное, новосибирцы утверждают, что всё хорошо, жмут руки после окончания игры, говорят: "Какие парни молодцы, что приехали — мы вас так долго ждали". И тут из-за их спин вылетают человек 20 спортсменов, жесткое добивание идёт. И новосибирцы, которые жали руки, говорят: "Что, черти, думали, мы с вами какие-то дела будем решать?"» — рассказал болельщик ФК «Енисей», пожелавший остаться неизвестным.


В этой драке погиб Эдуард Самышкин: 30-летнему мужчине пробили висок и сломали шейные позвонки.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности происшествия.


Это уже не первая стычка новосибирских и красноярских фанатов футбола: в ноябре 2015 года они устроили массовую драку на проспекте Мира в Красноярске. Тогда в потасовке участвовали около двадцати человек.

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