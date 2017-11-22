Пожилая женщина выпала с седьмого этажа дома на улице Фрунзе

Происшествие случилось в Дзержинском районе Новосибирска

Утром 22 ноября 76-летняя пенсионерка упала с высоты в Дзержинском районе Новосибирска.







Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







По его словам, женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже.







«Проводится уголовно-процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

