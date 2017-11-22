Пожилая женщина выпала с седьмого этажа дома на улице Фрунзе
Утром 22 ноября 76-летняя пенсионерка упала с высоты в Дзержинском районе Новосибирска.
Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По его словам, женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже.
«Проводится уголовно-процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Следственном комитете.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой