Пожилая женщина выпала с седьмого этажа дома на улице Фрунзе

Происшествие случилось в Дзержинском районе Новосибирска
Происшествие случилось в Дзержинском районе Новосибирска

Утром 22 ноября 76-летняя пенсионерка упала с высоты в Дзержинском районе Новосибирска.


Инцидент произошёл в доме на улице Фрунзе, 59, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его словам, женщина 1941 года рождения упала с балкона квартиры на 7-м этаже.


«Проводится уголовно-процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

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