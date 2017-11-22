Толпа с битами и газовым баллончиком выбила двери в ночном клубе на улице Ленина

Инцидент произошёл около 4:30 утра

В Новосибирске выбили стекла и сломали двери в ночном клубе «Танцуки», который открылся на площади Ленина около месяца назад — троих подозреваемых задержали практически сразу.







Инцидент произошёл около 4:30 утра на улице Ленина, 1. О нём редакции НГС.НОВОСТИ рассказал очевидец Эдуард Казанцев.







«Из-за угла вышли человек семь, они шли с палками, кто-то с железными. Подошли к дверям, там стояли охранники, они не пустили их внутрь. Тогда [пришедшие] стали палками бить стекла в дверях, попали внутрь, затем выскочили и пошли по улице Ленина, не убегали. Следом приехала вневедомственная охрана», — описал мужчина. Он пояснил, что спустя несколько минут из здания вышли охранники и сотрудница заведения. Ещё один читатель НГС сообщил, что нападавших было 7–10 человек, у них в руках были биты и железные палки.







Обстоятельства инцидента выясняет полиция





«Они все чихали, девушка едва не плакала», — добавил Эдуард.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что сегодня ночью к заведению на улице Ленина, 1 приезжали сотрудники полиции. «Трое посетителей одного из заведений по адресу Ленина, 1 повредили стеклянную дверь. Молодых людей задержали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшие после срабатывания кнопки тревожной сигнализации», — сообщили в ГУ МВД.







Мужчины разбили стекла на входных дверях





В областном управлении Росгвардии уточнили, что тревожная кнопка сработала в ночном клубе «Танцуки» в 3:55





«Группа задержания выехала на место, администратор пояснила им, что группа молодых людей взломала входную дверь и распылила баллончик с газом», — передали в пресс-службе ведомства.







Фото с места происшествия





В ночном клубе «Танцуки» не смогли оперативно прокомментировать инцидент.





Сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция.





Происшествия в заведениях Новосибирска происходят время от времени. Так, в сентябре в баре-ресторане «Бочкари» на улице Челюскинцев возник конфликт между двумя посетителями. В итоге одного из них увезли в больницу с ножевым ранением. А в прошлом году конфликт со стрельбой развернулся рядом с другим заведением Центрального района — тогда в сводки попало кафе «Фаворит» у Центрального рынка.