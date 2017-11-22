Водитель Toyota устроил массовое ДТП на улице Станиславского и уснул за рулём
Утром 22 ноября водитель Toyota Vista врезался в пять машин на улице Станиславского в Новосибирске — с места ДТП мужчину увезли на медосвидетельствование.
Авария случилась около 9:00 на участке Станиславского между сквером Славы и парком имени Кирова. На дороге столкнулись шесть машин: Toyota Vista, Toyota Corolla, Lexus RX, Toyota Camry, Nissan Primera и Toyota Corona Premio.
«Участники аварии пояснили, что Toyota Vista ехала в сторону площади Труда. Около дома
Сразу после аварии водитель Toyota Vista уснул за рулём. Участники ДТП подумали, что ему плохо и вызвали «скорую помощь» и ГИБДД. Но госавтоинспекторы повезли мужчину на медицинское освидетельствование.
Вечером 31 октября на улице Кошурникова в Дзержинском районе тоже произошло столкновение 6 машин — в машины аваркомов, оформляющих ДТП, влетел ещё один автомобиль.
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Ксения Евдокимова
Фото и видео vk.com/avtospas54rus