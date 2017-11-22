Водитель Toyota устроил массовое ДТП на улице Станиславского и уснул за рулём

На улице Станиславского столкнулись 6 иномарок
На улице Станиславского столкнулись 6 иномарок

Утром 22 ноября водитель Toyota Vista врезался в пять машин на улице Станиславского в Новосибирске — с места ДТП мужчину увезли на медосвидетельствование.


Авария случилась около 9:00 на участке Станиславского между сквером Славы и парком имени Кирова. На дороге столкнулись шесть машин: Toyota Vista, Toyota Corolla, Lexus RX, Toyota Camry, Nissan Primera и Toyota Corona Premio.


«Участники аварии пояснили, что Toyota Vista ехала в сторону площади Труда. Около дома № 3 водитель "Тойоты" остановился и поток машин начал его объезжать. Неожиданно машина начала движение, сначала поехала вправо и протаранила Toyota Corolla и Lexus, потом поехала влево, где ударила Toyota Camry, потом снова вправо и врезалась в Nissan. Остановилась Toyota Vista, упершись в Toyota Corona», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал


Сразу после аварии водитель Toyota Vista уснул за рулём. Участники ДТП подумали, что ему плохо и вызвали «скорую помощь» и ГИБДД. Но госавтоинспекторы повезли мужчину на медицинское освидетельствование.



Вечером 31 октября на улице Кошурникова в Дзержинском районе тоже произошло столкновение 6 машин — в машины аваркомов, оформляющих ДТП, влетел ещё один автомобиль.

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