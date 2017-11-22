В Новосибирский зоопарк прилетела краснокнижная птица с венцом

Венценосный журавль внесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид
Венценосный журавль внесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило продолжает обмениваться животными с другими зоопарками России и мира: в ноябре его коллекция пополнилась взрослой самкой венценосного журавля.


О прибытии в зоопарк новой особи сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


«Инспекторы управления Россельхознадзора по НСО в пункте пропуска через государственную границу РФ аэропорт Толмачёво проконтролировали ввоз из Казанского зооботсада (Республика Татарстан) самки венценосного журавля», — рассказали в пресс-службе ведомства.


В Россельхознадзоре уточнили, что самка журавля родилась в 2013 году. В Новосибирск она приехала ещё 2 ноября, но сообщить об этом в ведомстве решили только сейчас, так как нужно было дать птице время на адаптацию и карантин.


Также в ноябре Новосибирский зоопарк передал за границу самца лемура катта. «Животное отправлено авиарейсом через Москву в Минский зоопарк в Республике Беларусь», — добавили в региональном управлении Россельхознадзора.


Лемуров катта по-другому называют кольцехвостыми или кошачьими лемурами
Лемуров катта по-другому называют кольцехвостыми или кошачьими лемурами


Ранее, в октябре, Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило передал в другие города сразу несколько животных и птиц. В Московский зоопарк, например, уехали самка харзы и кустарниковая собака, в Омск — носуха, а во Владивосток — даурский журавль, белоплечий орлан, мандаринка и рябчики. 

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