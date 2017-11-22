Жители Новосибирска похвалили работу автобусов и троллейбусов

Среди 100 городов России Новосибирск занял 22-е место в рейтинге

В этом году общественный транспорт в Новосибирске стал работать лучше: к такому выводу пришли специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru.







Специалисты портала опросили почти 260 тысяч человек в 100 городах России, чтобы узнать, устраивает ли жителей работа общественного транспорта в их городе. В Новосибирске в опросе приняли участие 4300 человек.







«Из городов с населением более 1 миллиона человек в топ рейтинга вошли только Москва и Санкт-Петербург. В основном миллионеры расположились во второй половине списка, Новосибирск оказался на 22-м месте. Кроме того, среди городов-миллионеров в Новосибирске зафиксирована более заметная положительная динамика по сравнению с оценками прошлого года: +14 мест», — говорят исследователи.







В среднем по стране респонденты оценили работу общественного транспорта на 5 баллов из 10 возможных, жители Новосибирска поставили городским автобусам и троллейбусам 6 баллов.





Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. В качестве преимуществ местные жители отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно». Вторую строчку занял Грозный, где можно «почти со двора выехать куда угодно в любое время суток», а замыкает тройку лидеров Ангарск, там «удобно расположены транспортные остановки». Санкт-Петербург и Москва расположились на 5-й и 6-й строчках рейтинга соответственно.







Хуже всего ездит общественный транспорт, по мнению жителей, в Балашихе (Московская область) — «до ближайшей поликлиники надо ехать 1,5 часа с двумя пересадками», Шахтах (Ростовская область) и Волгограде.







Недавно НГС.НОВОСТИ писали, что в начале 2018 года мэрия Новосибирска примет программу развития транспорта — она должна показать, где нужно строить дороги, куда пускать новые автобусы и где строить станции электричек.