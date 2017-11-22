Синоптики пообещали тёплую погоду до конца недели





Сегодня, 22 ноября, в Новосибирске днём потеплеет до нуля градусов

Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели — в городе сохранится погода с оттепелями.





«Погоду будет определять область больше повышенного давления, поэтому в ближайшие сутки ожидается прекращение осадков. Температурный фон сегодня будет от –2...–7 градусов и только при прояснениях до –12 градусов. 24 и 25 ноября температура воздуха ночью снизится до –5...–10 градусов и местами до –15 градусов. В дневные часы температурный фон по-прежнему будет с небольшими оттепелями от –4 до +1 градуса», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







По словам метеорологов, завтра, 23 ноября, небольшой снег возможен ещё на востоке Новосибирской области, но основном ночью. 24 и 25 ноября осадки уже маловероятны.





«С 25 ноября с северо-запада нашей территории вновь ожидается снижение атмосферного фронта, который будет сопровождаться усилением ветра до 17 м/с и осадками. Изменения погоды, вероятнее всего, произойдут в воскресенье», — отметила Анна Лапчик.





Сегодня в Новосибирске, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, облачно с прояснениями, снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Днём ожидается от 0 до –2 градусов.





В начале недели Новосибирская область находилась в зоне влияния тёплого атмосферного фронта. Погода была также мягкой и снежной.