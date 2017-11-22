Новосибирцы рассказали о рабочем графике своей мечты





Треть новосибирцев хотела бы работать только по шесть часов в день

Большинство новосибирцев хотели бы изменить свой рабочий график и работать меньше дней в неделю.





К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они опросили 1360 работающих горожан.





«Большинство специалистов Новосибирска хотели бы изменить свой рабочий график (81%). Почти все горожане согласны работать больше часов (87%), но меньше дней в неделю, при условии, что изменение не повлияет на размер зарплаты», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.





54% респондентов хотели бы работать четыре дня в неделю, а 27% с удовольствием устроились бы на должность со сменным графиком работы — два через два, 14% предпочли бы оставить пятидневную рабочую неделю.







«Треть новосибирцев хотели бы работать по шесть часов в день. В оппозиции у них специалисты, уверенные, что при сокращении рабочей недели до четырех дней они справятся со своими обязанностями только за 9 часов (17%)», — подсчитали в Зарплате.ру.





Для того чтобы уменьшить свой рабочий день хотя бы на час, 36% жителей готовы сократить время обеденного перерыва. Каждый седьмой мог бы отменить перекуры и чаепития, каждый шестой — выполнять часть работы дома, каждый пятый — не отвлекаться на болтовню с коллегами, только бы не сидеть на работе последний час. 15% опрошенных признались, что ничем не готовы пожертвовать ради сокращения рабочего дня.







74% жителей Новосибирска работает по стандартному рабочему графику — 5 дней в неделю с двумя выходными. Каждый десятый — по сменному графику, фрилансом заняты 7% населения города. У каждого второго новосибирца рабочий день длится 8 часов, а у каждого четвертого — 9.







Ранее аналитики сайта Зарплата.ру проводили другой опрос, чтобы выяснить, как новосибирцы скрашивают трудовые будни. Оказалось, что многие слушают на работе музыку — это помогает лучше сосредоточиться на поставленных задачах, признались они.