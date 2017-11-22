Пробка на выезде из Заельцовского района растянулась на 4 километра

Сегодня утром особенно сложно добираться на работу жителям Заельцовского района 
Сегодня утром особенно сложно добираться на работу жителям Заельцовского района 

Новосибирцы утром 22 ноября встали в длинную пробку на улице Кедровой — затор растянулся почти на 4 км. 


По данным Яндекс.Пробок на 7:50 утра, наиболее сильно движение в Новосибирске осложнено при выезде из микрорайонов в Заельцовском и Калининском районах, а также на Винаповском мосту. 


В Заельцовском районе наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Кедровой — здесь скорость потока упала до 7 км//ч. Затор длиной почти 4 км начинается от микрорайона Летный и заканчивается только у остановки «Сады Учитель». По информации Яндекса, здесь произошло ДТП. 


На улице Кедровой скорость потока не больше 7 км/ч 
На улице Кедровой скорость потока не больше 7 км/ч 


В Калининском районе затор образовался на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения. На левом берегу сложно проехать по Винаповскому мосту. Затруднён выезд на Димитровский мост. 


Затор на Винаповском мосту начинается со съезда с Советского шоссе 
Затор на Винаповском мосту начинается со съезда с Советского шоссе 


В целом уровень пробок оценивается в 7 баллов. 


Накануне утром дорожная ситуация в Новосибирске была сложнее — пробки достигли 8 баллов, в городе тогда произошло около десятка аварий. 

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