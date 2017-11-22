Новосибирские ветеринары проведут томографию пса с отрубленными лапами

Несмотря на пережитое, Остап не перестал верить людям

В начале года жителей Омска всколыхнула история дворняжки по кличке Остап. Пса нашли в одном из микрорайонов города. На месте передних лап у него были две окровавленные культи. Сотрудники приюта «Друг» не стали усыплять животное, организовали кампанию по его спасению и привлекли новосибирских ветеринаров для изготовления вживляемых протезов. Не так давно стало известно: Остапа ждут в городе для того, чтобы пройти компьютерную томографию.







«Друзья, то, чего мы так ждали, наконец-то случилось, врачи разрешили привезти Остапа на томографию, которая так необходима, чтобы начать делать протезы!», — сообщили сотрудники приюта «Друг» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».







Проблема у приюта только одна — собаку некому отвезти в город.







«Мы хотим поехать как можно скорее, вероятнее всего в эти выходные! Но нам очень-очень нужен добрый человек на машине, который отвезет нас на столь необходимое исследование. Бензин мы оплатим. С собакой будет сопровождающий», — подчеркивается в сообщении.











Об истории Остапа стало известно в конце февраля. Собаку с отрубленными конечностями нашли в микрорайоне Осташково. По информации агентства «Омск здесь», 27 февраля пса осмотрел новосибирский ветеринар Сергей Горшков. Специалист отметил, что «случай сложный, но шанс есть всегда». Поставить на лапы животное могут вживляемые протезы.







«Несколько месяцев его лечили. Сначала удалили костные отломки, несколько раз возили на рентген и лечили остеомиелит», — сообщает агентство.







Новосибирские ветеринары и раньше проводили сложные операции. В конце сентября НГС.НОВОСТИ писали о жеребенке с кривыми ногами. Ему установили импланты.







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