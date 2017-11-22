Новосибирск вошел в рейтинг самых цифровых городов России

90% респондентов имеют аккаунты в различных социальных сетях 
90% респондентов имеют аккаунты в различных социальных сетях 

 Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых цифровых городов страны. Новосибирск занял пятое место.


Тройку лидеров возглавляет Москва. За столицей следует Нижний Новгород и Екатеринбург. Четвертое место — за Санкт-Петербургом. На сайте агентства отмечается, что опрос проводился в 25 городах страны по методу личного интервью. Количество респондентов в возрасте от 19 до 62 лет составило 3750 человек.


«Опрос показал, что более 83% жителей России используют современные гаджеты с возможностью выхода в интернет. 71% жителей российских городов, в которых проводился опрос, указали, что регулярно используют онлайн мессенджеры. Среди которых наиболее популярны: WhatsApp (62%), Viber (18%), Telegram (8%) и остальные (12% суммарно) – Skype, VK Messenger, iMessage, Facebook messenger, ICQ и т.д.», — отмечает на странице исследования.


По информации Zoom Market, почти 70% респондентов слушают музыку и смотрят фильмы через Интернет. Доля платных сервисов при этом составляет 19%.


«У 39% россиян на мобильном телефоне загружено минимум одно мобильное банковское приложение, которым они активно пользуются. Суммарно 54% респондентов указали, что производят оплату коммунальных услуг с телефона или с компьютера, что позволяет избежать очередей и экономит время, при этом автоплатежи используют не более 7% опрошенных», — сообщают маркетологи.


При этом всего лишь 9% жителей страны пользуются SMS-сообщениями и почти 90% — имеют аккаунт в таких социальных сетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.


Новосибирск не первый раз попадает в рейтинги от Zoom Market. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о ТОПе самых курящих городов страны. Новосибирск занял в нем четвертую строчку.


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