Новосибирск вошел в рейтинг самых цифровых городов России

90% респондентов имеют аккаунты в различных социальных сетях

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых цифровых городов страны. Новосибирск занял пятое место.







Тройку лидеров возглавляет Москва. За столицей следует Нижний Новгород и Екатеринбург. Четвертое место — за Санкт-Петербургом. На сайте агентства отмечается, что опрос проводился в 25 городах страны по методу личного интервью. Количество респондентов в возрасте от 19 до 62 лет составило 3750 человек.







«Опрос показал, что более 83% жителей России используют современные гаджеты с возможностью выхода в интернет. 71% жителей российских городов, в которых проводился опрос, указали, что регулярно используют онлайн мессенджеры. Среди которых наиболее популярны: WhatsApp (62%), Viber (18%), Telegram (8%) и остальные (12% суммарно) – Skype, VK Messenger, iMessage, Facebook messenger, ICQ и т.д.», — отмечает на странице исследования.







По информации Zoom Market, почти 70% респондентов слушают музыку и смотрят фильмы через Интернет. Доля платных сервисов при этом составляет 19%.







«У 39% россиян на мобильном телефоне загружено минимум одно мобильное банковское приложение, которым они активно пользуются. Суммарно 54% респондентов указали, что производят оплату коммунальных услуг с телефона или с компьютера, что позволяет избежать очередей и экономит время, при этом автоплатежи используют не более 7% опрошенных», — сообщают маркетологи.







При этом всего лишь 9% жителей страны пользуются SMS-сообщениями и почти 90% — имеют аккаунт в таких социальных сетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.







Новосибирск не первый раз попадает в рейтинги от Zoom Market. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о ТОПе самых курящих городов страны. Новосибирск занял в нем четвертую строчку.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!