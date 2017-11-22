Брат и сестра попали под колеса LADA Granta в Кольцово

Инцидент произошел в 18:00

Трагическим образом закончился переход дороги в неположенном месте для двух детей из поселка Кольцово. Брат и сестра оказались под колесами автомобиля.







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МВД по Новосибирской области, инцидент произошел вчера в 18:00 на улице Академика Сандахчиева.





«Подросток 2003 года рождения и его сестра 2010 года рождения переходили дорогу в неположенном месте и попали под автомобиль LADA Granta», — пояснили в ведомстве.







В результате аварии школьник получил ушиб бедра, а его сестра — сломала ногу. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.







Дети и подростки нередко попадают под колеса автомобилей. В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о женщине, которая отвлеклась от на строительные работы и сбила школьницу на «зебре».







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