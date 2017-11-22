Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» одержал победу над «Родиной»

Новосибирский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата 
Новосибирский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата 

В рамках чемпионата России по хоккею с мячом ХК «Сибсельмаш» встретился на домашнем льду с «Родиной» (Киров). Матч завершился победой новосибирцев.


Счёт встречи составил 7:3 в пользу «Сибсельмаша». По два гола команде принесли полузащитник Алексей Доровских и нападающий Павел Анисимов.


В настоящий момент «Сибсельмаш» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.


Напомним, в минувшую субботу новосибирский клуб одержал победу над командой «Старт» из Нижнего Новгорода. Счёт встречи составил 5:4 в пользу «Сибсельмаша».


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