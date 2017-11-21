Жители семи домов в Кировском районе остались без света

Сезон аварийных отключений продолжился в Кировском районе. Из-за аварии сразу семь домов остались без электроэнергии.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 15:00. Без света остались здания на улице Дмитрия Шмонина и Петухова. В качестве официальной причины указано «Определение и устранение дефекта на ТП (Центр Домоуправления)».











По предварительным данным, неполадки устранят не ранее 23:55.







Это уже не первое отключение света за сегодняшний день. Днём НГС.НОВОСТИ писали об аварии, из-за которой без электроэнергии остались жители 450 домов около Димитровского моста.







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