Новосибирские ёлки взяли под усиленную охрану от «чёрных лесорубов»





Ели в лесах начали активно охранять накануне

Накануне в Новосибирской области начали усиленно охранять леса, где растут хвойные деревья.





Такое решение приняло министерство природных ресурсов и экологии НСО, чтобы защитить сосны, ели и пихты от «чёрных лесорубов», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.





«Охрану осуществляют 30 патрульных групп, установлены 24 стационарные видеокамеры, работающие в режиме реального времени, с помощью которых ведётся наблюдение за лесными насаждениями. Помощь патрульным группам в предновогодний период будут оказывать 240 общественных лесных инспекторов», — передали в пресс-службе.







В министерстве напомнили, что нарушителям грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц; для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. За каждое незаконно срубленное дерево нарушители лесного порядка должны будут заплатить от полутора до двух тысяч рублей за штуку.







В начале ноября в Новосибирскую область из Алтая на продажу привезли первую партию новогодних ёлок.