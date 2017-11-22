Новосибирские квартиры оказались самыми недоступными в Сибири

Новосибирские квартиры оказались в числе самых недоступных в Западной Сибири

Новосибирск входит в число городов Западной Сибири с наиболее недоступным жильём — к такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив стоимость квартир на вторичном рынке и средние доходы жителей семи крупных городов региона.





При средней зарплате 32 тысячи рублей (по данным Росстата) для покупки собственной 1-комнатной квартиры новосибирцу придётся полностью отложить примерное 64 зарплаты, на 2-комнатную — 98 зарплат.







Эти расчёты, замечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, отражают доступность жилья в массовом сегменте. «Нередко семьи со средними доходами, не имеющие собственного жилья, откладывают или тратят зарплату одного из супругов на квартиру, поэтому могут ориентироваться на эти расчёты», — поясняет она.







Среднему кемеровчанину необходимо всего 42 зарплаты на покупку квартиры





Такой результат ставит Новосибирск на 6-е место в рейтинге. Хуже ситуация обстоит только в Барнауле, где средние доходы ещё ниже. Самое доступное по отношению к среднему заработку жильё оказалось в Кемерово: жители Кузбасса получают в месяц примерно столько же, сколько и новосибирцы, при этом стоимость жилья там ниже примерно на четверть.





Ранее РИА Рейтинг выяснило, что квартиры в Новосибирске малодоступны и в ипотеку: только 23% семей могут позволить себе обычную «двушку» в кредит.