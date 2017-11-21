Прокуратура назвала реальную стоимость скандальной остановки в Барабинске





После того как стала распространяться информация про большую стоимость остановки, фотография с её изображением попала на магниты

В Новосибирской области прокуратура объявила результаты проверки информации о том, что власти потратили на остановку в Барабинске 500 тысяч рублей.





Прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ, рассказали в ведомстве. В итоге проверяющие не нашли нецелевого расхода.





«Администрация Барабинска не выделяла целевые субсидии на установку остановочного павильона в микрорайоне Газовиков.



Сумма, затраченная на установку павильона, составила почти 32 тысячи рублей.





Павильон был установлен за счёт денежных средств МБУ "Городская служба благоустройства" Барабинска, реализующего полномочия в сфере дорожной деятельности и благоустройства на территории города», — сообщили в прокуратуре.





Скандал случился в конце октября. «Информация про 500 тысяч была на сайте администрации, потом они её удалили после того, как был направлен запрос в прокуратуру и контрольно-счётную палату», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко, который обратил внимание общественности на информацию о большой стоимости остановки. Он также добавил, что пока ответов от ведомств на свои запросы не получил.





Про остановку, которую в администрации оценили в 500 тысяч рублей, стало известно за пределами России — о ней написал американский интернет-ресурс Gears Of Biz. Кроме того, изображение с остановкой появилось на сувенирных магнитах как местная достопримечательность.





Информация про 500 тысяч была опубликована на сайте администрации Барабинска



