Новосибирские рокеры сняли клип с раздетой солисткой под брызгами воды
Новосибирская рок-группа Soulshop выложила в интернет новый клип на свою песню «Дождь».
«У нас гитарист уезжает жить в Берлин, вокалистка уехала жить в Москву, и доделали мы клип вот уже в таком формате: все ребята были в разных концах. Пришлось немного подзадержаться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ барабанщик и лидер новосибирской рок-группы Soulshop Антон Полапо.
Видеоклип на песню «Дождь» музыканты делали с весны этого года полностью на собственные средства, как и остальные свои ролики. Съёмки проводились в лофте «Подземка» и фотостудии с аквазоной, где раздетую солистку рок-группы Леру Рукавишникову снимали якобы под дождём. В окончательное видео вошло не очень много кадров с раздетой девушкой, больше — музыкантов.
«Мы поняли, что если все три минуты показывать одни и те же кадры из фотостудии, то это будет неинтересно. Даже нам стало неинтересно на монтаже. Экшн какой-то должен быть. Хотя и понимаем, что на самом деле у людей есть всего три мотивационных фактора: стремление к деньгам, богатству и сексу», — заметил музыкант.
Soulshop — новосибирская рок-группа, которая раскручивает себя не через запись новых альбомов, а выпуская клипы. После того как певица и гитарист уехали, пояснил Антон Полапо, группа продолжит существовать в удалённом режиме, если сами музыканты будут чувствовать постоянную обратную связь со своей интернет-аудиторией.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Антоном Полапо
Видео: YouTube.ru