Красный проспект встал в пробку: у «Лэнд Крузера» оторвалось колесо возле Дома быта





«Лэнд Крузер» остался без колеса на проезжей части

Вечером 21 ноября в Новосибирске по Красному проспекту растянулась пробка от площади Калинина до улицы Фрунзе — возле Дома быта автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с троллейбусом.





«У джипа оторвалось колесо во втором ряду», — сообщили пользователи Яндекс.Карт в 18:30.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 19:00 рядом с остановкой «Дом быта» в сторону площади Ленина во втором ряду действительно стоял автомобиль Toyota Land Cruiser без заднего левого колеса. При этом правым боком он был прижат к троллейбусу № 29 .





При этом до места аварии по Красному проспекту протянулась пробка от площади Калинина длиной больше 2,5 км.





Скорость на Красном проспекте в районе Фрунзе около 3 км/ч в сторону площади Ленина





Авария случилась около 18:30





Пробки в городе сегодня вечером 8 баллов





На Красном проспекте случилась авария не только рядом с улицей Фрунзе, но и недалеко от улицы Гоголя



