Красный проспект встал в пробку: у «Лэнд Крузера» оторвалось колесо возле Дома быта


«Лэнд Крузер» остался без колеса на проезжей части
«Лэнд Крузер» остался без колеса на проезжей части

Вечером 21 ноября в Новосибирске по Красному проспекту растянулась пробка от площади Калинина до улицы Фрунзе — возле Дома быта автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с троллейбусом.


«У джипа оторвалось колесо во втором ряду», — сообщили пользователи Яндекс.Карт в 18:30.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 19:00 рядом с остановкой «Дом быта» в сторону площади Ленина во втором ряду действительно стоял автомобиль Toyota Land Cruiser без заднего левого колеса. При этом правым боком он был прижат к троллейбусу № 29.


При этом до места аварии по Красному проспекту протянулась пробка от площади Калинина длиной больше 2,5 км.


Скорость на Красном проспекте в районе Фрунзе около 3 км/ч в сторону площади Ленина
Скорость на Красном проспекте в районе Фрунзе около 3 км/ч в сторону площади Ленина


Авария случилась около 18:30
Авария случилась около 18:30


Пробки в городе сегодня вечером 8 баллов
Пробки в городе сегодня вечером 8 баллов


На Красном проспекте случилась авария не только рядом с улицей Фрунзе, но и недалеко от улицы Гоголя
На Красном проспекте случилась авария не только рядом с улицей Фрунзе, но и недалеко от улицы Гоголя


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