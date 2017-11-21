Красный проспект встал в пробку: у «Лэнд Крузера» оторвалось колесо возле Дома быта
Вечером 21 ноября в Новосибирске по Красному проспекту растянулась пробка от площади Калинина до улицы Фрунзе — возле Дома быта автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с троллейбусом.
«У джипа оторвалось колесо во втором ряду», — сообщили пользователи Яндекс.Карт в 18:30.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 19:00 рядом с остановкой «Дом быта» в сторону площади Ленина во втором ряду действительно стоял автомобиль Toyota Land Cruiser без заднего левого колеса. При этом правым боком он был прижат к троллейбусу
При этом до места аварии по Красному проспекту протянулась пробка от площади Калинина длиной больше 2,5 км.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова, скриншот yandex.ru/maps