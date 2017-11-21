«Я буду вас резать»: подробности нападения бухгалтера с самурайским мечом на священника

Инцидент случился на территории мужской колонии особого режима ИК-13
Инцидент случился на территории мужской колонии особого режима ИК-13

Источники в Каинской епархии Русской православной церкви рассказали подробности нападения женщины на священника в исправительной колонии № 13 — атака обернулась травмами для пожилого священнослужителя, который пытался успокоить вышедшую из себя сотрудницу колонии.


По официальной версии Следственного комитета, 15 ноября в Убинском районе в селе Раисино сотрудница исправительной колонии № 13 знала, что туда приедет православный священник. Женщина специально пришла на работу и принесла с собой меч, которым позже обвиняемая нанесла «не менее 3 ударов в область головы и тела священнослужителя». По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, нападавшая больше года находилась в декретном отпуске, а меч, которым она накинулась на священника, был «похож на самурайский». «Это экспертиза покажет, какой меч, официально мы подтвердить не можем, какой там меч», — официально прокомментировали в Следственном комитете. 


«Возбуждено уголовное дело, и все вопросы к Следственному комитету, — пояснила представительница ГУФСИН России по НСО. — Единственное, что я могу сказать, она была не аттестованный сотрудник, погонов она не носила, она была работник по вольному найму». 


По информации источника НГС.НОВОСТИ в областном ГУФСИН России, нападавшая работала в колонии бухгалтером.


В этот день пострадавший и его коллега пришли на традиционную службу для заключённых, а заодно решили поздравить нового начальника колонии с назначением, рассказал НГС.НОВОСТИ источник в Каинской епархии РПЦ.


По информации священнослужителя, нападение произошло в одном из кабинетов, где проходило совещание. Вместе со священниками в кабинете находились пятеро сотрудников колонии. Собеседник предполагает, что женщина изначально хотела напасть на кого-то из коллег. «Она (нападавшая. — А.И.) гражданский сотрудник непосредственно в этой колонии, [её] муж — тоже сотрудник этой колонии», — пояснил источник.


«Конкретно под ножом она никого не держала, — пояснил священнослужитель. — Заходили (в кабинет. — А.И.) люди, видели, что там стоит женщина, мужики.


Как такового захвата не было. Она нож достала, сказала: "Сейчас я буду вас резать". Люди могли выйти». 


Как пояснил собеседник, через 40 минут женщина отпустила священника, а другой священник, который впоследствии и получил травмы, остался. В итоге вместе с другими сотрудниками колонии священник оставался в одном кабинете с нападавшей около четырёх часов, пока всех не вызволила группа захвата.


«Он (пострадавший. — А.И.) пенсионер, ему точно за 60, — продолжил священнослужитель. — Умудрённый жизнью, очень спокойный, очень уравновешенный. Никогда не закричит. Даже не знает, что такое голос повысить... 


Он стал её успокаивать, ей это надоело, и она решила его зарезать».


По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, когда женщина попыталась ударить священника мечом, один из сотрудников колонии стал отбивать удары при помощи стула.


По данным коллеги пострадавшего, с собой у женщины было два меча, похожих на самурайские, но при нападении она использовала только один клинок. 


Источник в Каинской епархии РПЦ полностью отверг религиозные мотивы нападения. «Она пришла не за отцом», — пояснил священнослужитель.


Сейчас 26-летняя женщина под стражей. Следователи расследуют дело о покушении на убийство.

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