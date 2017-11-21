Новосибирцы спасли сову с переломом позвоночника

Савелия окрепла за месяц и даже прибавила в весе

В Новосибирске волонтёры спасли жизнь длиннохвостой неясыти — в разгар осени сова врезалась в здание и получила тяжёлую травму.





Сову по кличке Савелия в Новосибирск привезли из Бийска, где с ней произошёл несчастный случай. В начале октября птица получила черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.





«Савелию подобрали работники офиса, в здание которого она врезалась. При первой же возможности её отправили к нам. Сперва птица могла только лежать на брюхе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц Дарья Зимина.





Савелию осмотрел ветеринар и начал её лечить. За месяц «на больничном» сова окрепла и даже прибавила в весе. Сейчас она уже встаёт на ноги, чтобы ходить, и опирается на крылья. Волонтёры рассчитывают, что вскоре птица окончательно поправится и сможет вернуться в свою обычную среду обитания.





«В нашем центре уже были случаи восстановления после пареза (частичный паралич. — НГС.НОВОСТИ) лап. Весной этого года выпустили длиннохвостную неясыть Ирвин. Так что вполне возможно, что сова восстановится. Мы, во всяком случае, на это очень надеемся», — поделилась Дарья Зимина.





В этом году в спасении жизни сов участвовали и новосибирские ветеринары. В клинике БЭСТ в сентябре врачи сделали операцию птице, которая проглотила полметра верёвки.