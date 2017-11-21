Новосибирцы спасли сову с переломом позвоночника

Савелия окрепла за месяц и даже прибавила в весе
Савелия окрепла за месяц и даже прибавила в весе

В Новосибирске волонтёры спасли жизнь длиннохвостой неясыти — в разгар осени сова врезалась в здание и получила тяжёлую травму. 


Сову по кличке Савелия в Новосибирск привезли из Бийска, где с ней произошёл несчастный случай. В начале октября птица получила черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.


«Савелию подобрали работники офиса, в здание которого она врезалась. При первой же возможности её отправили к нам. Сперва птица могла только лежать на брюхе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц Дарья Зимина.


Савелию осмотрел ветеринар и начал её лечить. За месяц «на больничном» сова окрепла и даже прибавила в весе. Сейчас она уже встаёт на ноги, чтобы ходить, и опирается на крылья. Волонтёры рассчитывают, что вскоре птица окончательно поправится и сможет вернуться в свою обычную среду обитания.


«В нашем центре уже были случаи восстановления после пареза (частичный паралич. — НГС.НОВОСТИ) лап. Весной этого года выпустили длиннохвостную неясыть Ирвин. Так что вполне возможно, что сова восстановится. Мы, во всяком случае, на это очень надеемся», — поделилась Дарья Зимина.


В этом году в спасении жизни сов участвовали и новосибирские ветеринары. В клинике БЭСТ в сентябре врачи сделали операцию птице, которая проглотила полметра верёвки.

Прочтений: 137
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено