Готовьтесь к пробкам: Вокзальную магистраль сужают на семь метров

С завтрашнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по Вокзальной магистрали — дорогу рядом с ЦУМом существенно сузят.





«С 22 ноября ограничивается движение транспорта на участке Вокзальной магистрали. Проезжая часть в районе дома по адресу проспект Димитрова, 5 будет сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам АО «СИБЭКО» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 4 декабря.





Движение на Вокзальной магистрали ограничат из-за ремонта теплотрассы





Из-за предстоящего ремонта изменится маршрут троллейбуса № 2 «Городской аэропорт – Вокзал Новосибирск-Главный». Теперь при движении в сторону вокзала троллейбус не будет делать крюк по Нарымской, Димитрова и Вокзальной магистрали, а сразу после площади Лунинцев свернёт на улицу Челюскинцев и выедет к конечной остановке. В обратную сторону троллейбус будет ходить по прежней схеме.





Зелёным обозначен изменённый маршрут троллейбуса



