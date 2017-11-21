Готовьтесь к пробкам: Вокзальную магистраль сужают на семь метров
С завтрашнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по Вокзальной магистрали — дорогу рядом с ЦУМом существенно сузят.
«С 22 ноября ограничивается движение транспорта на участке Вокзальной магистрали. Проезжая часть в районе дома по адресу проспект Димитрова, 5 будет сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам АО «СИБЭКО» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 4 декабря.
Из-за предстоящего ремонта изменится маршрут троллейбуса
Ранее, с 28 октября по 13 ноября, теплоэнергетики на 12 метров сужали другую сторону Вокзальной магистрали возле ЦУМа. Тогда троллейбусу
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Ольга Хмелевская
Фрагменты справочника 2ГИС
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