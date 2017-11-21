Готовьтесь к пробкам: Вокзальную магистраль сужают на семь метров

С завтрашнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по Вокзальной магистрали — дорогу рядом с ЦУМом существенно сузят.


«С 22 ноября ограничивается движение транспорта на участке Вокзальной магистрали. Проезжая часть в районе дома по адресу проспект Димитрова, 5 будет сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что дорогу сужают из-за того, что специалистам АО «СИБЭКО» нужно отремонтировать теплотрассу. Закончить работу в этом месте они планируют к 4 декабря.


Движение на Вокзальной магистрали ограничат из-за ремонта теплотрассы
Движение на Вокзальной магистрали ограничат из-за ремонта теплотрассы


Из-за предстоящего ремонта изменится маршрут троллейбуса № 2 «Городской аэропорт – Вокзал Новосибирск-Главный». Теперь при движении в сторону вокзала троллейбус не будет делать крюк по Нарымской, Димитрова и Вокзальной магистрали, а сразу после площади Лунинцев свернёт на улицу Челюскинцев и выедет к конечной остановке. В обратную сторону троллейбус будет ходить по прежней схеме.


Зелёным обозначен изменённый маршрут троллейбуса
Зелёным обозначен изменённый маршрут троллейбуса


Ранее, с 28 октября по 13 ноября, теплоэнергетики на 12 метров сужали другую сторону Вокзальной магистрали возле ЦУМа. Тогда троллейбусу № 2 также пришлось поменять свой маршрут.

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