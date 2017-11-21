Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

На встрече с Башаром Асадом президент России Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
На встрече с Башаром Асадом президент России Владимир Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Совместная борьба с террористами в Сирии, в которой участвует и Россия, завершается, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи. Теперь надо переходить к политическим процесса, подчеркнул он


«До полной победы над терроризмом, конечно, ещё очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам», — цитирует российского президента пресс-служба Кремля.


Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за оказанную военную поддержку, сообщив, что за время военной операции в Сирии были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане». «Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — рассказал Башар Асад.


Конкретные сроки вывода российский вооруженных сил из Сирии на встрече названы не были. Путин сказал, что намерен провести телефонные консультации по ситуации в Сирии с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ряда стран ближневосточного региона.


«На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с Эмиром Катара, завтра — с президентом США Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона», — сказал Путин.


На 22 ноября в Сочи запланирована встреча с президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани.


По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, итоги переговоров Путина и Асада в Сочи «отчасти могут стать основой для дальнейшей разработки "дорожной карты" по окончательному выводу Сирии из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». «Встреча президентов РФ и САР, можно сказать, стала прорывной и практически расставила точки над i в вопросах сирийского урегулирования и в контексте борьбы с международным терроризмом», — цитирует депутата ТАСС.

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