По тысяче за кило: новосибирские кондитерские начали приём заказов на новогодние торты

Цена за килограмм новогоднего торта в Новосибирске начинается от 1,1 тысячи рублей

В Новосибирске пекарни и кондитерские объявили приём заказов на торты и пирожные к новогоднему столу.





Приём заказов начался в этот понедельник, 20 ноября. Наибольший всплеск посетителей в кондитерских ждут традиционно не раньше конца декабря.





В кондитерской La Maison корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что цена торта на заказ зависит от оформления. Торт в сливочном оформлении будет стоить в пределах 2 тысяч рублей за килограмм, в мастике и марципане — в пределах 3 тысяч.





«Ждём активности от покупателей с начала декабря. Пока ещё люди новогодние заказы не делают, но мы уже готовы их принимать», — сообщила администратор кондитерской-пекарни «Пекарно». Килограмм торта на заказ с индивидуальным украшением здесь стоит 1,8 тысячи рублей за килограмм.





В кондитерской сети «Форне» рассказали, что приём заказов стартовал в начале этой недели. Килограмм заказного торта в «Форне» стоит 1,1 тысячи рублей.





В сети Dudnik сообщили, что заказы на праздничные, в том числе новогодние торты, принимают круглый год, и посоветовали примеры тортов посмотреть на официальном сайте.





«У нас разная цена на стандартные и заказные торты, заказные дороже», — коротко отметили в «Дуднике».





Торты, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей, не смогли выделить ни в одной из кондитерских, заявив, что спросом пользуется вся продукция.





Подготовка к Новому году в Новосибирске началась ещё в середине декабря. На улицах и площадях города уже можно увидеть первые ёлки. Готовятся к праздникам и перевозчики. Так, новосибирский автовокзал уже начал продавать билеты на рейсы в праздники.