Водитель «Тойоты» раздавил охраннице ногу после просьбы заплатить 20 рублей

«Тойота» проехала по ноге упавшей женщины и сломала ей ногу

В Новосибирске вступил в силу приговор 30-летнему водителю «Тойоты» Алексею Иванову, который не захотел платить 20 рублей за въезд на территорию торговой базы и колесом раздавил ногу женщине-охраннику.







«Иванов осуждён к ограничению свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Феликс Кузнецов.







Как сообщается в судебных документах, днём 20 сентября прошлого года Алексей Иванов на Toyota Corolla Levin ехал по Архонскому переулку в Ленинском районе Новосибирска — по территории между зданиями № 2 «А» к.1 и 2«А» к. 15. — и сбил стоящую перед машиной женщину. От толчка пострадавшая упала под левое переднее колесо, и автомобиль проехал по ней.





Как следует из показаний самой пострадавшей, в тот день мужчина заехал на территорию торговой базы, где пострадавшая работала охранником. 20 рублей за въезд водитель не заплатил. Когда он попытался выехать обратно, то женщина потребовала у него деньги, но водитель платить отказался. К этому времени по обеим сторонам шлагбаума собрались машины, поэтому охранник открыла въезд. Но при этом она встала перед автомобилем Иванова. В этот момент его машина тронулась с места: сначала водитель сдал немного назад, а потом поехал вперёд.







Женщина пояснила, что во время ДТП машина проехала колесом по её правой ноге вперёд и назад, а потом остановилась.







Врачи обнаружили у пострадавшей переломы костей голени и вывих стопы, говорится в материалах дела.







В сентябре 2017 года Ленинский районный суд Новосибирска признал Иванова виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к ограничению свободы. Это означает, что осуждённый должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и без её согласия не имеет права выезжать из Новосибирска и менять место жительства, следует из приговора.







Кроме того, суд обязал мужчину выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей, и дополнительно ещё 10 тысяч рублей, которые женщина потратила на адвоката.







Как сообщается в материалах Новосибирского областного суда, водителя и его адвоката этот приговор не устроил, оба подали апелляционные жалобы. Адвокат попросил оправдать клиента, так как, по его мнению, женщина «сама бросилась под автомобиль». А осуждённый попросил отменить ту часть приговора, в которой идёт речь об удовлетворении гражданского иска. Иванов указал на то, что суд допустил сразу несколько нарушений. Например, не составил процессуальный документ о том, что он признан гражданским ответчиком, и не разъяснил его права. Кроме того, водитель пояснил, что суд не поинтересовался его финансовым положением, хотя у него ипотека и он уволился с работы.







8 ноября Новосибирский областной суд отменил ту часть приговора, которая касается гражданского иска.







«Уголовное дело в данной части направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В остальном приговор оставлен без изменения», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель облпрокуратуры Феликс Кузнецов.





Приговор за ещё одно жёсткое ДТП вынес недавно Октябрьский районный суд: он отправил водителя BMW на принудительные работы за ослепшую после аварии девушку.