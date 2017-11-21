Полтысячи домов возле Димитровского моста остались без света из-за аварии

Свет дадут к 18 часам





Днём, 21 ноября, в Ленинском районе произошла авария — почти полтысячи домов возле Димитровского моста оказались без света.





Всего в этом районе в 14 часов случилось несколько отключений, в том числе на улице Титова и в районе Первого и Второго Балластных переулков. Но самое крупное отключение случилось на Лесоперевалке — здесь без света остались около 450 домов.





Свет, по информации муниципального портала, вернётся в дома к 18 часам.





Самое крупное отключение произошло сегодня возле Димитровского моста





Вчера, 20 ноября, НГС рассказывал о крупной аварии в Октябрьском районе — вечером без света оказались 190 домов.