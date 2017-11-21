Полтысячи домов возле Димитровского моста остались без света из-за аварии

Свет дадут к 18 часам
Свет дадут к 18 часам


Днём, 21 ноября, в Ленинском районе произошла авария — почти полтысячи домов возле Димитровского моста оказались без света.


Всего в этом районе в 14 часов случилось несколько отключений, в том числе на улице Титова и в районе Первого и Второго Балластных переулков. Но самое крупное отключение случилось на Лесоперевалке — здесь без света остались около 450 домов.


Свет, по информации муниципального портала, вернётся в дома к 18 часам. 


Самое крупное отключение произошло сегодня возле Димитровского моста
Самое крупное отключение произошло сегодня возле Димитровского моста


Вчера, 20 ноября, НГС рассказывал о крупной аварии в Октябрьском районе — вечером без света оказались 190 домов.

Прочтений: 2004
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено