Под Новосибирском ищут двухлетнюю девочку, которую выкрал отец

Яна и Игорь Ковалёвы
Яна и Игорь Ковалёвы

Судебные приставы Новосибирской области начали розыски двухлетней Яны Ковалёвой: на прошлой неделе девочку забрал отец прямо из машины матери.


«14 ноября в посёлке Кудряшовский произошёл инцидент: 29-летний Игорь Ковалёв отобрал дочь у своей бывшей сожительницы, с которой не живёт с апреля 2016 года. Женщина повезла девочку на машине, в какой-то момент начала говорить по телефону и отвернулась. Женщина говорит, что бывший муж её караулил, открыл дверь машины, забрал девочку и ушёл. Ранее суд определил, что ребёнок должен жить с матерью, при этом общаться отцу с девочкой не запрещали», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.


Мать двухлетней Яны опасается за жизнь и здоровье девочки. Женщина говорит, что пока шёл суд, Игорь Ковалёв поджидал её в подъезде и угрожал, у него нет официальной работы, мужчина прячется с ребёнком по съёмным квартирам, которые арендует на сутки, чтобы запутать судебных приставов. У папы ребёнка нет одежды для девочки, соответствующей погоде, потому он звонит и требует отдать ему вещи, игрушки и даже горшок.


Приставы начали разыскивать мужчину, потому что в отдел ФССП по Новосибирскому району поступил исполнительный лист о передаче ребёнка матери.


Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Игоря Ковалёва и Яны Ковалёвой, просим сообщить в дежурную часть Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области по телефону 241-07-06 или по телефону доверия 241-07-07.


В начале года судебные приставы в Новосибирске искали шестилетнюю Соню Ерёмину — её забрал к себе погостить ещё летом прошлого года папа, но маме в положенное время так и не вернул.

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