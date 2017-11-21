Группа захвата спасла священника от нападения женщины с мечом
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после покушение на убийство священнослужителя.
Инцидент случился 15 ноября. Сотрудница исправительной колонии №13 в селе Убинское знала, что туда приедет православный священник.
«Прошла в здание и пыталась нанести принесшим с собой мечом не менее 3-х ударов в область головы и тела священнослужителя. Однако, до конца довести свой преступный умысел не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии, а также группой захвата», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.
В СК добавили ,что уже назначена экспертиза, чтобы определить, что это был за меч.
Сейчас 26-летняя женщина под стражей. Следователи расследуют дело о покушении на убийство.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой