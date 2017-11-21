Собака учуяла наркотики в чемодане вернувшегося из Таиланда туриста
Служебная собака в новосибирском аэропорту Толмачёво учуяла наркотики в чемодане туриста, вернувшегося из Таиланда.
Рейс из Паттайи в Новосибирск прилетел в конце прошлой недели, точную дату в полиции не раскрывают. На этом рейсе из отпуска вернулся 40-летний житель Красноярска — он ездил по путёвке.
«Во время таможенного контроля при обследовании багажа на транспортной ленте служебная собака обозначила чемоданы, принадлежащие одному из пассажиров рейса. Таможенники предложили владельцу сумки отдать запрещенные к ввозу на территорию России вещи, но мужчина отказался», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
В сумке у мужчины полицейские обнаружили пакет с двумя килограммами марихуаны. Туриста задержали и возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств (часть 3 статьи 229.1 УК РФ).
«Сейчас ведется расследование, мужчина находится в следственном изоляторе, почему он привёз с собой наркотики, мужчина пока не комментировал. Что его сподвигло, в рамках следствия будет установлено», — заключили в транспортной полиции.
В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что таможенники в Толмачёво задержали 39-летнего гражданина КНР, который пытался вывезти в Шанхай фальшивые молдавские купюры и листы с неразрезанными украинскими деньгами.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), сибфоут.мвд.рф (2)