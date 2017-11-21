Собака учуяла наркотики в чемодане вернувшегося из Таиланда туриста

Обнаружила запрещённые вещества в чемодане у мужчины служебная собака
Обнаружила запрещённые вещества в чемодане у мужчины служебная собака

Служебная собака в новосибирском аэропорту Толмачёво учуяла наркотики в чемодане туриста, вернувшегося из Таиланда.


Рейс из Паттайи в Новосибирск прилетел в конце прошлой недели, точную дату в полиции не раскрывают. На этом рейсе из отпуска вернулся 40-летний житель Красноярска — он ездил по путёвке.


«Во время таможенного контроля при обследовании багажа на транспортной ленте служебная собака обозначила чемоданы, принадлежащие одному из пассажиров рейса. Таможенники предложили владельцу сумки отдать запрещенные к ввозу на территорию России вещи, но мужчина отказался», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.


В сумке у мужчины полицейские обнаружили пакет с двумя килограммами марихуаны. Туриста задержали и возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств (часть 3 статьи 229.1 УК РФ).


Сумки жителя Красноярска, в которых он вёз наркотики
Сумки жителя Красноярска, в которых он вёз наркотики


«Сейчас ведется расследование, мужчина находится в следственном изоляторе, почему он привёз с собой наркотики, мужчина пока не комментировал. Что его сподвигло, в рамках следствия будет установлено», — заключили в транспортной полиции.


В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что таможенники в Толмачёво задержали 39-летнего гражданина КНР, который пытался вывезти в Шанхай фальшивые молдавские купюры и листы с неразрезанными украинскими деньгами.

Прочтений: 4327
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено