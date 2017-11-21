Собака учуяла наркотики в чемодане вернувшегося из Таиланда туриста

Обнаружила запрещённые вещества в чемодане у мужчины служебная собака

Служебная собака в новосибирском аэропорту Толмачёво учуяла наркотики в чемодане туриста, вернувшегося из Таиланда.







Рейс из Паттайи в Новосибирск прилетел в конце прошлой недели, точную дату в полиции не раскрывают. На этом рейсе из отпуска вернулся 40-летний житель Красноярска — он ездил по путёвке.







«Во время таможенного контроля при обследовании багажа на транспортной ленте служебная собака обозначила чемоданы, принадлежащие одному из пассажиров рейса. Таможенники предложили владельцу сумки отдать запрещенные к ввозу на территорию России вещи, но мужчина отказался», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.







В сумке у мужчины полицейские обнаружили пакет с двумя килограммами марихуаны. Туриста задержали и возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств (часть 3 статьи 229.1 УК РФ).







Сумки жителя Красноярска, в которых он вёз наркотики





«Сейчас ведется расследование, мужчина находится в следственном изоляторе, почему он привёз с собой наркотики, мужчина пока не комментировал. Что его сподвигло, в рамках следствия будет установлено», — заключили в транспортной полиции.







В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что таможенники в Толмачёво задержали 39-летнего гражданина КНР, который пытался вывезти в Шанхай фальшивые молдавские купюры и листы с неразрезанными украинскими деньгами.