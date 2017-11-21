Строители нового корпуса НГУ отсудили у вуза 400 миллионов

Новый корпус открылся в ноябре 2015 года
Новый корпус открылся в ноябре 2015 года

Сегодня, 21 ноября, областной арбитражный суд полностью удовлетворил иск на 400 миллионов рублей к Новосибирскому государственному университету — компания «Строительное управление № 9» судилась с вузом за долги по подряду на строительство нового корпуса на улице Пирогова.


Информация о решении опубликована в базе «Электронное правосудие». В силу оно ещё не вступило и может быть обжаловано.


СУ-9 строило новый корпус университета и в суде настаивало на том, что вуз выплатил не все деньги за работу. Согласно иску, НГУ выплатил только 4 миллиарда по основному контракту, а ещё 400 миллионов по дополнительному соглашению выплачены не были.


«Мы судились год, а сегодня суд вынес решение. Дополнительного соглашения, которое мы представили на суде, оказалось мало, мы также сделали судебную экспертизу о том, что эти дополнительные работы были», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор ООО «ПАРА» (компании принадлежит 15% СУ-9) Денис Журавлёв.


В суде СУ-9 требовало оплатить работы по оборудованию кабельной системы, коммутационных узлов, IP-телефонии и WI-FI, внутреннему освещению, резервному электроснабжению и др. 


Денис Журавлёв отметил, что из-за неполученных денег у СУ-9 возникли крупные долги перед подрядчиками, а на прошлой неделе в четверг в организации ввели процедуру наблюдения. «Из-за того, что мы не получили эти деньги, очень много компаний пострадало, которым мы были должны, компании обанкротились. Большая задолженность по зарплате была в компании МСУ-78», — добавил Журавлёв.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в НГУ с просьбой прокомментировать решение суда


Новый 12-этажный корпус НГУ на улице Пирогова был официально открыт в ноябре 2015 года.

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