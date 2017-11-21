Тренера нет, на каток не пускают: жителям многоэтажки запретили играть в хоккей во дворе

Жители многоэтажных домов на улице Железнодорожной в Новосибирске отстаивают право пользоваться катком во дворе своего дома — в прошлом году они сами очищали его от снега, а в этом году их перестали туда пускать.







Хоккейная коробка во дворе дома № 2 на Железнодорожной





«В других дворах уже люди катаются, а у нас полметра снега и никому ничего не нужно. Мы уже бы и сами взялись за нее, но теперь доступ к инвентарю и воде нам закрыт», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель дома на улице Железнодрожной, 6 Евгений Афанасьев.







В этом году администрация Дома молодёжи, в чьём ведении находится хоккейная коробка, пообещала её залить с наступлением морозов





По его словам, в прошлом году жители сами чистили снег и заливали каток, чтобы дети могли регулярно приходить на тренировки. «Тренер тогда сказал, что нет сотрудников, которые должны ухаживать за катком, поэтому, если хотите тренировки, делайте всё сами. Открыл нам — вот, берите все, что надо. Даже снегоуборочную машинку. Мы её брали, сами все делали, — рассказал Афанасьев. — Сейчас нет такой возможности. После того, как мы написали заявление туда, с нами разговаривать не сильно хотят. Говорят, что теперь и тренера нет, вообще нет никакого персонала на катке».







В прошлом году, по словам жителей, каток они заливали сами





В октябре активисты написали заявление в Дом молодёжи Железнодрожного района с просьбой решить проблему. В официальном ответе на их претензию (копии документов в распоряжении НГС.НОВОСТИ) администрация сообщила, что с декабря прошлого года по апрель 2017 подготовкой льда занимались уборщики территории, которые в тот момент были в подчинении отдела ЗОЖ МБУ «Дом молодежи Железнодрожного района». Сейчас, сказано в документе, тренер спортивной секции уволен. Родителям предложили водить детей на занятия к другому тренеру — к дому на улице Владимировской, 7.







Однако родители готовы продолжать сами содержать коробку. «Если сейчас разрешат, будем сами, хоть как-то, иначе двор просто останется без катка. Насколько знаю, катки, которые есть в районе, они, по-моему, не на балансе Дома молодёжи, уже залиты, люди катаются», — отметил Афанасьев.







В свою очередь директор Дома молодёжи Железнодорожного района Сергей Сухоруков сообщил НГС.НОВОСТИ, что коробку всё-таки планируют чистить и заливать, но пока для этого неподходящая погода.





«У нас были планы залить уже в этот понедельник, потому что прогноз давали, что будут морозы. А сейчас погода такая, что нет смысла заливать, — объяснил директор Дома молодежи. — Там же снег нужно утрамбовать, это целый процесс технологический». Сухоруков подтвердил, что в прошлом году жители действительно помогали убирать снег. «Они молодцы, помогали, потому что был большой объем снега. Мы благодарны за помощь. Но заливаем мы сами, это оборудование только у нас. С тренером в ближайшее время постараемся решить вопрос — принять на работу человека».



