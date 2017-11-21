Новосибирец предложил платить ему деньги за то, что он стоит в очередях в поликлинику и ФНС

Создатели сервиса рассчитывают на очереди в государственные учреждения

В Новосибирске запустили сервис подмены в очереди — специальный человек может занять и отстоять за клиента в любой живой очереди.







Инициатором проекта выступил житель Челябинска Владимир. В переписке во «ВКонтакте» с корреспондентом НГС.НОВОСТИ он пояснил, что такая услуга появилась не только в Новосибирске, но и в Екатеринбурге, Челябинске и Казани.







«Идея была давно. Мы заметили, что почти во всех крупных городах мира существуют такие сервисы. А недавний ажиотаж с [запуском продаж] IPhone X лишь разогрел в нас интерес к организации такой услуги. Я решил найти людей в нескольких городах, которым будет интересна эта работа. Сервису всего две недели, которые мы в основном потратили на организационные нюансы. Считаем, что такой сервис очень поможет занятым людям, ведь иногда очереди в различных местах достигают отметки в несколько часов», — рассказал Владимир.







В Новосибирске трамидатором — так называют профессионально стоящего в очереди — работает 26-летний Дмитрий.





«В Новосибирске пока не было заказов. Нужна вам живая очередь, например, в налоговой — вы сообщаете мне, я встаю за вас в эту очередь. Когда моя очередь подходит, я звоню вам, вы приезжаете, расплачиваетесь со мной и всё.





<…> Я закончил НГТУ. В данный момент я ищу работу по специальности, состою на учёте в центре занятости, а как подработка — раздача листовок и это», — объяснил он.







В Новосибирске услугой трамидатора пока никто не воспользовался, но, по словам Владимира, в Екатеринбурге уже появились первые клиенты. По данным группы сервиса «Сервис подмены в очереди в России» во «ВКонтакте», 40 минут простоя в очереди стоит 200 рублей, а далее 5 рублей за каждую минуту. Трамидаторы получают процент от выполненного заказа.







В Новосибирске проблемы с большими очередями возникают не столько на старте громких продаж, сколько на приём в государственные органы. К примеру, летом огромная очередь появилась в МФЦ на площади Труда — новосибирцы занимали в ней места с ночи.

