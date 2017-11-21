В Новосибирском зоопарке появились крохотные обезьяны с белыми усами

В Новосибирский зоопарк им. Шило привезли краснобрюхих тамаринов. 


Краснобрюхие тамарины обитают в дождевых лесах Амазонии в Бразилии и Боливии
Краснобрюхие тамарины обитают в дождевых лесах Амазонии в Бразилии и Боливии


Обезьянок уже можно увидеть в павильоне для мелких приматов. Первыми снимками краснобрюхих тамаринов с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился фотограф Егор Овечкин. Он сделал снимки вчера, 20 ноября. 


«Эти обезьянки сидят в отдельном вольере, поэтому их можно не заметить. Прячутся за ветки и стволы, но иногда подбегают посмотреть, что происходит за стеклом», — рассказал Егор. 


В научно-информационном отделе зоопарка пообещали предоставить более подробную информацию о краснобрюхих тамаринах завтра, 22 ноября. 


Краснобрюхие тамарины обитают в дождевых лесах Амазонии в Бразилии и Боливии. От других представителей рода тамаринов их отличают красное брюхо и грудь. Вокруг носа у них белая отметина. 


Кроме краснобрюхих тамаринов в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило живут ещё несколько видов тамаринов, в том числе белоголовый и краснорукий тамарины.  


Несмотря на наступление зимы, жизнь в зоопарке идёт полным ходом. Так, в середине ноября пингвины Гумбольдта занялись строительством гнёзд. А вчера, 20 ноября, белая медведица Герда отметила своё десятилетие


При планировании визита в зоопарк не забывайте, что с 10 ноября учреждение перешло на зимний режим работы

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