В Новосибирском зоопарке появились крохотные обезьяны с белыми усами

В Новосибирский зоопарк им. Шило привезли краснобрюхих тамаринов.





Краснобрюхие тамарины обитают в дождевых лесах Амазонии в Бразилии и Боливии





Обезьянок уже можно увидеть в павильоне для мелких приматов. Первыми снимками краснобрюхих тамаринов с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился фотограф Егор Овечкин. Он сделал снимки вчера, 20 ноября.





«Эти обезьянки сидят в отдельном вольере, поэтому их можно не заметить. Прячутся за ветки и стволы, но иногда подбегают посмотреть, что происходит за стеклом», — рассказал Егор.





В научно-информационном отделе зоопарка пообещали предоставить более подробную информацию о краснобрюхих тамаринах завтра, 22 ноября.





Краснобрюхие тамарины обитают в дождевых лесах Амазонии в Бразилии и Боливии. От других представителей рода тамаринов их отличают красное брюхо и грудь. Вокруг носа у них белая отметина.





Кроме краснобрюхих тамаринов в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило живут ещё несколько видов тамаринов, в том числе белоголовый и краснорукий тамарины.





Несмотря на наступление зимы, жизнь в зоопарке идёт полным ходом. Так, в середине ноября пингвины Гумбольдта занялись строительством гнёзд. А вчера, 20 ноября, белая медведица Герда отметила своё десятилетие.





При планировании визита в зоопарк не забывайте, что с 10 ноября учреждение перешло на зимний режим работы.