Тарифы на платных парковках Новосибирска вырастут вдвое

За полный рабочий день пока что нужно платить 160 рублей, но плату увеличат вдвое

Власти Новосибирска рассказали, что повысят тариф на платных парковках до 40 рублей в час в январе 2018 года.







В октябре житель Новосибирска обратился в мэрию за информацией о платных парковках и в середине ноября получил ответ от начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова (скан ответа есть в распоряжении редакции).







«В 2017 году была обустроена первая плоскостная парковка на площади Гарина-Михайловского вместимостью 50 машино-мест. Совместно с ЗАО "СтройградИнвест" идёт обустройство ещё одной парковки на площади Гарина-Михайловского вместимостью 102 машино-места, которая будет передана муниципалитету до конца 2017 года. На сегодняшний день тариф на платной парковке составляет 20 рублей в час,





с января 2018 года тариф предполагается увеличить до 40 рублей в час», — сказано в ответе мэрии.







В департаменте напомнили, что в этом году планируют объявить конкурс на обустройстве платных плоскостных парковок вместимостью 280 машин на улице Жуковского недалеко от зоопарка, Красном проспекте у ДК «Прогресс» и пересечении с Крылова, а также на перекрёстке Советской и Орджоникидзе. Парковки планируют открыть уже в 2018 году.







Ответ мэрии новосибирцу





В 2018 году власти также намерены обустроить четыре стоянки на 402 места: на улице Челюскинцев около цирка, на Кошурникова около «Золотой Нивы», на Гоголя возле Центрального рынка и на площади Ленина. Кроме этого, в 2018 году планируют открыть 2700 платных парковочных мест на двух участках Красного проспекта от площади Калинина до улицы Свердлова и от Советской до Мичурина.





Карта платных парковок





«Средства, полученные с платных парковочных площадок, будут использованы на дальнейшее развитие платных парковок в Новосибирске, а также на содержание единого диспетчерского центра, дорожных знаков, пешеходных ограждений, для обслуживания светофоров и приобретение подвижного состава и спецтехники», — заключили в департаменте.

