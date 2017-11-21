Улицу около метро «Маршала Покрышкина» раскопают на два дня
В Центральном районе Новосибирска на два дня ограничат движение по улице Ольги Жилиной.
Проезжая часть около дома на улице Ольги Жилиной, 60 будет сужена на 3,5 метра с 22 по 24 ноября.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На время проведения работ изменятся схемы движения автобуса
На участке от улицы Ипподромской до Красного проспекта транспорт будет идти по улице Гоголя в прямом и обратном направлении.
Из-за ремонта теплотрассы движение ограничили и в Октябрьском районе — с сегодняшнего дня закрыт сквозной проезд по улице Нижегородской около четвёртого корпуса СибГУТИ.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)