Улицу около метро «Маршала Покрышкина» раскопают на два дня

Движение на улице Ольги Жилиной ограничивают из-за ремонта теплотрассы

В Центральном районе Новосибирска на два дня ограничат движение по улице Ольги Жилиной.





Проезжая часть около дома на улице Ольги Жилиной, 60 будет сужена на 3,5 метра с 22 по 24 ноября.





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







На время проведения работ изменятся схемы движения автобуса № 41 «Ул. Амбулаторная – жилмассив Юго-Западный» и маршрутного такси № 48 «Ул. Татьяны Снежиной – ул. Железнодорожная».





На участке от улицы Ипподромской до Красного проспекта транспорт будет идти по улице Гоголя в прямом и обратном направлении.





Место работ выделено красным цветом





Из-за ремонта теплотрассы движение ограничили и в Октябрьском районе — с сегодняшнего дня закрыт сквозной проезд по улице Нижегородской около четвёртого корпуса СибГУТИ.