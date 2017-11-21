На площади Ленина открылась выставка с удивительными фотографиями Северного Кавказа

Выставка открылась сегодня на площади Ленина со стороны Первомайского сквера

Во вторник, 21 ноября, на площади Ленина открылась фотовыставка «#СеверныйКавказ_7историй» — она работает у входа в Первомайский сквер рядом с Новосибирским государственным краеведческим музеем.





В ней представили несколько снимков семи молодых фотографов, которые живут на Кавказе. Цель выставки — разрушить стереотипы об этом регионе и познакомить сибиряков с «настоящим» Кавказом. «Живописные пейзажи, яркие портреты жителей, исторические памятники и современные объекты архитектуры знакомят жителей с настоящим Кавказом. Рассказывают фотографией то, что невозможно выразить словами», — объясняют идею выставки организаторы.





Выставка привлекает внимание прохожих





Как пояснили в министерстве культуры Новосибирской области, такую же фотовыставку проводят в 15 городах-миллионниках страны. Её торжественное открытие планируют провести сегодня в 13:00. Полюбоваться красивыми фотографиями можно будет ближайшие три недели — выставка продлится до 10 декабря.







«Боевая башня в селе Тазбичи»













Выставка будет работать до 10 декабря





На прошлой неделе в Новосибирске заработала ещё одна интересная выставка — в «Победе» представили редкие портреты знаменитостей итальянского фотографа Элизабетты Каталано.