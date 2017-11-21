На площади Ленина открылась выставка с удивительными фотографиями Северного Кавказа

Выставка открылась сегодня на площади Ленина со стороны Первомайского сквера
Выставка открылась сегодня на площади Ленина со стороны Первомайского сквера

Во вторник, 21 ноября, на площади Ленина открылась фотовыставка «#СеверныйКавказ_7историй» — она работает у входа в Первомайский сквер рядом с Новосибирским государственным краеведческим музеем.


В ней представили несколько снимков семи молодых фотографов, которые живут на Кавказе. Цель выставки — разрушить стереотипы об этом регионе и познакомить сибиряков с «настоящим» Кавказом. «Живописные пейзажи, яркие портреты жителей, исторические памятники и современные объекты архитектуры знакомят жителей с настоящим Кавказом. Рассказывают фотографией то, что невозможно выразить словами», — объясняют идею выставки организаторы.


Выставка привлекает внимание прохожих
Выставка привлекает внимание прохожих


Как пояснили в министерстве культуры Новосибирской области, такую же фотовыставку проводят в 15 городах-миллионниках страны. Её торжественное открытие планируют провести сегодня в 13:00. Полюбоваться красивыми фотографиями можно будет ближайшие три недели — выставка продлится до 10 декабря.


«Боевая башня в селе Тазбичи»
«Боевая башня в селе Тазбичи»


«Гора Побоку»
«Гора Побоку»


«Отвага»
«Отвага»


Выставка будет работать до 10 декабря
Выставка будет работать до 10 декабря


На прошлой неделе в Новосибирске заработала ещё одна интересная выставка — в «Победе» представили редкие портреты знаменитостей итальянского фотографа Элизабетты Каталано.

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