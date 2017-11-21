Толоконский нарасхват: бывшего чиновника позвали и в совет при правительстве Новосибирской области


Виктор Толоконский будет помогать новосибирским чиновникам на должности советника
Виктор Толоконский будет помогать новосибирским чиновникам на должности советника


Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пригласил бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского войти в совет по стратегическому планированию при областном правительстве. 


«На одной из встреч с Виктором Александровичем я ему предварительно предложил войти в состав нового совета по планированию стратегии и получил предварительное согласие, чему рад», — заявил сегодня Травников.


Врио губернатора также заявил, что поддерживает будущее назначение Толоконского в мэрию Новосибирска. Напомним, накануне стало известно о том, что бывший губернатор Красноярского края получил предложение о трудоустройстве и от мэра Новосибирска Анатолия Локтя — он может стать советником главы города. 


«Я позитивно к этому [назначению Толоконского советником] отношусь. Присутствие рядом с руководителем города опытного хозяйственника — это полезно для мэра. И я сам во время встреч c Виктором Александровичем напитываюсь опытом и нужной информацией», — сказал Андрей Травников. Он выразил надежду, что «Виктор Александрович найдёт достаточно времени, чтобы поучаствовать в такой важной работе над стратегией развития региона».


Ранее Виктор Толоконский уже получил другую должность советника — в Школе управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы). С государственной службы Толоконский ушёл 27 сентября, когда объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Спустя два дня он вернулся в родной Новосибирск. До работы на посту главы Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска.

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