Толоконский нарасхват: бывшего чиновника позвали и в совет при правительстве Новосибирской области





Виктор Толоконский будет помогать новосибирским чиновникам на должности советника





Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пригласил бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского войти в совет по стратегическому планированию при областном правительстве.





«На одной из встреч с Виктором Александровичем я ему предварительно предложил войти в состав нового совета по планированию стратегии и получил предварительное согласие, чему рад», — заявил сегодня Травников.





Врио губернатора также заявил, что поддерживает будущее назначение Толоконского в мэрию Новосибирска. Напомним, накануне стало известно о том, что бывший губернатор Красноярского края получил предложение о трудоустройстве и от мэра Новосибирска Анатолия Локтя — он может стать советником главы города.





«Я позитивно к этому [назначению Толоконского советником] отношусь. Присутствие рядом с руководителем города опытного хозяйственника — это полезно для мэра. И я сам во время встреч c Виктором Александровичем напитываюсь опытом и нужной информацией», — сказал Андрей Травников. Он выразил надежду, что «Виктор Александрович найдёт достаточно времени, чтобы поучаствовать в такой важной работе над стратегией развития региона».





Ранее Виктор Толоконский уже получил другую должность советника — в Школе управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы). С государственной службы Толоконский ушёл 27 сентября, когда объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Спустя два дня он вернулся в родной Новосибирск. До работы на посту главы Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска.