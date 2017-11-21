Травников проверит «СИБЭКО»: чиновники изучат платёжки с доначислениями за тепло

Врио губернатора отправит чиновников в суд разбираться с корректировкой платежей

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил Государственной жилищной инспекции проверить доначисления за тепло за последние два года — новосибирцы опять жалуются на корректировку платежей за тепло от компании «СИБЭКО».





«Я получил такие сигналы и, конечно же, проверки будут организованы, соответствующие поручения Государственной жилищной инспекции уже даны. Я не исключаю, что какие-то ситуации дойдут до суда. Система начислений претерпевала изменения: с января 2016 года менялись подходы к начислению за отопление и горячее водоснабжение. Тем не менее, жилищная инспекция проверит все обращения, которые поступали в наш адрес», — сказал Травников.





В начале этого года НГС.НОВОСТИ сообщали о нескольких случая доначислений за тепло — некоторым новосибирцам приходили платёжки с корректировкой оплаты за теплоснабжение. Долги новосибирцев доходили до 12 тысяч рублей.