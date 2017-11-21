Улицу в Октябрьском районе перекрыли до конца месяца
С 21 ноября закрывается сквозной проезд по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска — возле четвёртого корпуса СибГУТИ раскопают теплотрассу.
«Закрывается движение транспортных средств по ул. Нижегородской в районе здания
В мэрии уточнили, что закончить работу теплоэнергетики планируют к 30 ноября. Объехать перекрытый участок можно по Богаткова, Кирова и Гурьевской.
Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыта часть улицы Депутатской возле оперного театра и перекрёсток Советской и Ленина в центре Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Фото на превью из архива НГС
Фрагмент справочника 2ГИС