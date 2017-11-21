Улицу в Октябрьском районе перекрыли до конца месяца

С 21 ноября закрывается сквозной проезд по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска — возле четвёртого корпуса СибГУТИ раскопают теплотрассу.







«Закрывается движение транспортных средств по ул. Нижегородской в районе здания № 23 . Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что закончить работу теплоэнергетики планируют к 30 ноября. Объехать перекрытый участок можно по Богаткова, Кирова и Гурьевской.







Сквозной проезд по Нижегородской закрывается до конца месяца





Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыта часть улицы Депутатской возле оперного театра и перекрёсток Советской и Ленина в центре Новосибирска.