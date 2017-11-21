На остановке в Кировском районе сгорел автобус ПАЗ

ПАЗ маршрута № 12 сгорел около остановки «Сержанта Коротаева»

Утром 21 ноября на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске загорелся автобус ПАЗ.







«Перекрыта дорога с улицы Комсомольской на Бугринскую рощу — около остановки "Сержанта Коротаева", работают пожарные, полиция, "скорая". Машины разворачиваются, жуткая пробка. Вроде сгорел автобус ПАЗ», — сообщила в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.







В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что о пожаре в автобусе маршрута № 12 в 7:47 сообщил очевидец. Спасатели на двух автоцистернах прибыли на место в 7:58, через 7 минут ликвидировали открытое горение и полностью потушили пожар в 8:20.







«Внутри автобуса установлено газовое оборудование и внутри было факельное горение в кабине. Во время приезда пожарных в автобусе никого не было, водитель подошёл позже. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В соцсетях очевидцы пишут, что все пассажиры автобуса успели эвакуироваться.





Дополнение: Маршрут № 12 «ЖК "Матрёшкин двор" – Дюканова» обслуживает ООО «Автострада». Директор компании Константин Смышляев пояснил НГС.НОВОСТИ, что автобус загорелся из-за короткого замыкания в электропроводке. Водитель и пассажиры успели быстро эвакуироваться, а автобус восстановлению не подлежит и его заменят на другое транспортное средство, уточнил Смышляев.



