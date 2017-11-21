На остановке в Кировском районе сгорел автобус ПАЗ
Утром 21 ноября на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске загорелся автобус ПАЗ.
«Перекрыта дорога с улицы Комсомольской на Бугринскую рощу — около остановки "Сержанта Коротаева", работают пожарные, полиция, "скорая". Машины разворачиваются, жуткая пробка. Вроде сгорел автобус ПАЗ», — сообщила в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что о пожаре в автобусе маршрута
«Внутри автобуса установлено газовое оборудование и внутри было факельное горение в кабине. Во время приезда пожарных в автобусе никого не было, водитель подошёл позже. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В соцсетях очевидцы пишут, что все пассажиры автобуса успели эвакуироваться.
Дополнение: Маршрут
В июне этого года НГС.НОВОСТИ писали, что в Советском районе на остановке «Институт ядерной физики» загорелся автобус маршрута
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Ксения Евдокимова
Фото читательницы НГС